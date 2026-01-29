Cote d'Ivoire: Un cadre du PDCI devant la justice pour des propos critiques sur les élections législatives

29 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI, principal parti d'opposition, a été inculpé mercredi 28 janvier à Abidjan, notamment pour « diffamation » et « trouble à l'ordre public ». Calice Yapo est ressorti libre de ces auditions. La justice reproche à ce haut cadre du PDCI des propos critiquant l'invalidation du scrutin législatif dans une circonscription de Toumodi, au centre du pays.

Tout est parti d'un contentieux autour des élections législatives à Toumodi, près de Yamoussoukro. Là-bas, les résultats d'une circonscription ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, à la suite d'irrégularités relevées par Raymonde Coffie Goudou, candidate du RHDP, parti du président, Alassane Ouattara.

Lors d'une réunion pour mobiliser les militants, Calice Yapo, le secrétaire exécutif du PDCI en déplacement dans cette localité, aurait tenu des propos jugés déplacés envers des personnes qui ont accusé le député PDCI sortant de Toumodi d'avoir triché.

Mardi 27 janvier, Calice Yapo a été auditionné par la police. Après une nuit en garde à vue, il a été présenté devant un procureur qui a décidé de l'inculper pour « diffamation », « troubles à l'ordre public » et « tribalisme ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Notre combat pour la démocratie continue », affirme un cadre du PDCI qui, hors micro, dénonce « un climat d'intimidation envers les dirigeants politiques ».

Dans un communiqué, le parti d'opposition appelle ses militants à la retenue et à la sérénité. Le procès de Calice Yapo est prévu le 20 février.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.