Cote d'Ivoire: Un cadre du PDCI devant la justice pour des propos critiques sur les élections législatives

En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI, principal parti d'opposition, a été inculpé mercredi 28 janvier à Abidjan, notamment pour « diffamation » et « trouble à l'ordre public ». Calice Yapo est ressorti libre de ces auditions. La justice reproche à ce haut cadre du PDCI des propos critiquant l'invalidation du scrutin législatif dans une circonscription de Toumodi, au centre du pays.

Tout est parti d'un contentieux autour des élections législatives à Toumodi, près de Yamoussoukro. Là-bas, les résultats d'une circonscription ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, à la suite d'irrégularités relevées par Raymonde Coffie Goudou, candidate du RHDP, parti du président, Alassane Ouattara.

Lors d'une réunion pour mobiliser les militants, Calice Yapo, le secrétaire exécutif du PDCI en déplacement dans cette localité, aurait tenu des propos jugés déplacés envers des personnes qui ont accusé le député PDCI sortant de Toumodi d'avoir triché.

Mardi 27 janvier, Calice Yapo a été auditionné par la police. Après une nuit en garde à vue, il a été présenté devant un procureur qui a décidé de l'inculper pour « diffamation », « troubles à l'ordre public » et « tribalisme ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Notre combat pour la démocratie continue », affirme un cadre du PDCI qui, hors micro, dénonce « un climat d'intimidation envers les dirigeants politiques ».

Dans un communiqué, le parti d'opposition appelle ses militants à la retenue et à la sérénité. Le procès de Calice Yapo est prévu le 20 février.