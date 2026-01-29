Afrique Centrale: Le trafic lacustre de nouveau autorisé sur le lac Tanganyika

En République démocratique du Congo, deux semaines après le retrait de l'AFC/M23 de la ville d'Uvira, le transport lacustre est de nouveau autorisé sur le lac Tanganyika depuis le mardi 27 janvier. Il était suspendu depuis un mois et demi sur ordre du gouvernement congolais, à la suite de l'occupation de la ville par l'AFC/M23.

Zaina Matenga vend des fretins, des petits poissons, entre Kalemie et Uvira. Alors pour elle, bien sûr, la reprise du trafic sur le lac est une excellente nouvelle.

« Nous étions en train de souffrir, c'était déjà difficile pour moi d'obtenir des marchandises », explique la commerçante, « cette reprise du trafic nous permettra de manger à nouveau des fretins frais en quantité. Ils étaient devenus rares au marché. Nous aurons aussi de la farine de maïs en grande quantité. Mais attention, nous ne voulons pas que le trafic reprenne aujourd'hui pour s'arrêter demain », prévient-elle.

La suspension du trafic lacustre vers Uvira a privé les habitants de la farine de Kalemie, du riz de Tanzanie, et de tous les produits venant habituellement de Zambie, du Burundi ou du territoire de Fizi.

Kashindi, qui vit à Uvira, espère que la reprise va aussi entraîner une baisse des prix, qui avaient fortement augmenté avec l'occupation de l'AFC/M23. « L'économie d'Uvira dépend de la Tanzanie et de Kalemie, même du Burundi », détaille-t-elle, « ici, à Uvira, il y avait déjà une hausse des prix des denrées alimentaires. Comme la voie lacustre est rouverte, certainement que ça va relever quelques défis économiques. »

Les autorités rassurent

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, promet quant à lui que le port de Kalundu, selon lui entièrement pillé par les éléments de l'AFC/M23 aux côtés des forces rwandaises, sera réhabilité. « Même si le port a été détruit, nous sommes ici pour déclarer, au nom du président de la République et chef de l'État, la reprise des activités du port de Kalundu à partir de maintenant », a rassuré le gouverneur.

Jean-Jacques Purusi exhorte les services de sécurité frontaliers à plus de vigilance contre toutes infiltrations ennemies. La frontière avec le Burundi est toujours fermée. Les habitants d'Uvira demandent sa réouverture pour permettre aux près de 100 000 Congolais récemment réfugiés au Burundi de rentrer chez eux en RDC, et pour relancer le commerce entre Uvira et Bujumbura.