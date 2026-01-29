Ile Maurice: La Brasserie-A23 - La «Link Road» ouverte aujourd'hui

Le nouveau tronçon routier reliant La Brasserie à la route A23 sera officiellement ouvert à la circulation aujourd'hui, à partir de 10 heures. L'annonce a été faite lors de la cérémonie d'inauguration tenue hier, à La Brasserie, en présence de plusieurs ministres et responsables de la Road Development Authority (RDA).

Longue de 220 mètres et estimée à Rs 15 millions, cette link road doit relier l'ancienne route de La Brasserie à la nouvelle route reliant La Vigie à Flic-en-Flac. Un chantier de courte distance, mais techniquement complexe, en raison de la topographie et des contraintes du terrain, a souligné leministre des Infrastructures, Ajay Gunness: «Ce projet permet aujourd'hui de faciliter la circulation dans cette région.»

L'ouverture du tronçon intervient à deux semaines de Maha Shivaratri. Selon le ministre, cela devrait contribuer à fluidifier la circulation durant la période de pèlerinage, en offrant une alternative aux usagers et aux pèlerins, notamment dans une région souvent congestionnée jusqu'à Curepipe.

Cependant, sur place, un détail n'a pas manqué d'interpeller. Un panneau indiquant «no right turn» a été installé, suggérant que les automobilistes empruntant la link road ne pourront pas accéder directement au grand axe menant à Flic en-Flac. De même, les pèlerins ne pourront pas utiliser cette route pour rejoindre le rond-point menant vers le lac de GrandBassin. Des précisions supplémentaires sont donc attendues.

Au-delà de cette ouverture, le ministre a également évoqué les projets à venir. Des études sont en cours pour prolonger la connexion vers Robinson, afin d'y relier La Brasserie et La Caverne par un nouvel itinéraire. Des acquisitions de terrains sont prévues, avec deux options actuellement à l'étude pour assurer cette future liaison. À terme, ces aménagements devraient aussi permettre le lancement d'importants travaux de drainage, dans une zone régulièrement touchée par des inondations.