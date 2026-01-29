Ile Maurice: Un bracelet en or de Rs 807 000 saisi chez Jean Lino Albert

29 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

La Financial Crimes Commission (FCC) a mené une perquisition au domicile de Jean Lino Albert, le 14 janvier, à Baie-du-Tombeau. Il serait selon les autorités à des activités de trafic de drogue. Cette opération, effectuée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers, s'inscrit dans une intensification des actions des institutions mauriciennes chargées de traquer le financement des organisations criminelles.

Sur place, les enquêteurs ont procédé à la saisie de biens de grande valeur : deux véhicules - dont un pick-up Ford Ranger - ainsi qu'un bracelet en or incrusté de diamants estimé à Rs 807 000 (hors valeur des diamants et de la main-d'oeuvre). Ces éléments ont été retenus par la FCC comme susceptibles de constituer des preuves de produits d'activités criminelles. À l'issue de l'intervention, Jean Lino Albert a été placé en état d'arrestation et fait l'objet de deux charges provisoires de blanchiment d'argent, conformément à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act.

Cette arrestation intervient à un moment où les autorités mauriciennes cherchent à consolider leur dispositif contre la criminalité financière. La FCC, créée pour détecter, enquêter et poursuivre les actes de blanchiment d'argent, la corruption, la fraude et le financement de trafic de drogue, joue un rôle central dans ce cadre. Ses enquêtes s'appuient sur des outils légaux et des mandats de perquisition permettant de remonter la piste des actifs suspects et de leurs propriétaires.

En 2025, plusieurs affaires d'envergure ont marqué l'actualité, avec notamment des dossiers complexes de blanchiment et de fraude où des individus et des intermédiaires ont été sérieusement mis en cause par la FCC. Ces enquêtes s'inscrivent dans un effort global de renforcement de l'intégrité financière du pays, et d'amélioration de la coopération interinstitutionnelle entre la police, les autorités fiscales et les organes d'enquête spécialisés.

