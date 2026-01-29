Ile Maurice: Sir Keir Starmer affirme un dialogue continu avec Washington

Les discussions entre Londres et Washington se poursuivent autour de l'accord portant sur la rétrocession de l'archipel des Chagos à Maurice. Selon la BBC, le Premier ministre britannique, sir Keir Starmer, a confirmé que des échanges sont toujours en cours avec les États-Unis, malgré les inquiétudes liées à un éventuel retrait du soutien américain.

S'exprimant devant des journalistes lors d'un déplacement à Beijing, sir Keir Starmer a indiqué avoir évoqué le dossier à «plusieurs reprises» avec le président américain, Donald Trump. Il a précisé que la question avait été soulevée auprès de la Maison-Blanche à la fin de la semaine dernière, durant le week-end et au début de cette semaine.

Le chef du gouvernement britannique a rappelé que l'administration Trump avait bénéficié, l'an dernier, d'un délai de trois mois pour examiner l'accord. À l'issue de cette période, une revue approfondie menée par les agences américaines de sécurité et de renseignement avait conduit Washington à conclure qu'il s'agissait d'un accord qu'elle souhaitait soutenir et qu'elle soutenait clairement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Malgré certaines déclarations récentes du président américain, Downing Street affirme rester convaincu que les États-Unis maintiennent leur appui à l'accord sur les îles Chagos, prévoyant le transfert de souveraineté à Maurice. Dans l'entourage de Sir Keir Starmer, certains estiment que ce dossier serait surtout utilisé comme levier de pression dans le différend opposant Washington et Londres sur la question du Groenland, sans changement réel de la position américaine sur les Chagos.