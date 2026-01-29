Ile Maurice: Veille de fortes pluies maintenue - Des averses au rendez-vous

Une veille de fortes pluies reste en vigueur sur l'île jusqu'à vendredi à 10 heures. C'est ce qu'indique un communiqué de la station météo émis à 11 h 30 ce jeudi 29 janvier. Les conditions atmosphériques demeurent humides et instables, et des nuages actifs en provenance du nord pourraient influencer le temps local dès ce soir.

Cet après-midi, le ciel sera nuageux sur le sud, l'est et le plateau central, avec des averses parfois modérées. Ailleurs, le temps restera mi-couvert avec quelques averses éparses. La température maximale variera entre 25 et 27 °C sur le plateau central et entre 29 et 32 °C sur les régions côtières.

À partir de ce soir, le ciel deviendra nuageux avec des averses modérées à localement fortes, accompagnées d'orages. Des accumulations d'eau sont possibles dans les zones inondables et des poches de brouillard pourront se former dans certaines régions. La température minimale sera comprise entre 20 et 22 °C sur le plateau central et entre 24 et 26 °C sur le littoral.

Le vent soufflera du secteur nord à environ 10 km/h, avec des rafales sous les averses. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest d'environ 2 mètres, devenant progressivement fortes ce soir, ce qui rend les sorties en haute mer déconseillées.

Le public est invité à rester à l'abri, à éviter les plaines, les randonnées et les sorties en mer, et à ne pas s'abriter sous les arbres lors des orages. Il est également conseillé d'éviter les zones sujettes à des accumulations d'eau et de faire preuve de prudence sur les routes, la visibilité pouvant être réduite par de fortes averses et le brouillard.