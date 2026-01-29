Ile Maurice: La police procède à quatre perquisitions à Quatre-Bornes et Pointe-aux-Piments

Une vaste opération antidrogue, menée le mardi 27 janvier à Quatre-Bornes et à Pointe-aux-Piments, a mobilisé plusieurs unités spécialisées de la police, dont l'Anti-Drug and Smuggling Unit, la Divisional Support Unit, l'Emergency Response Service, la Special Support Unit (SSU) et la brigade canine. Si les trois premières perquisitions se sont révélées infructueuses, la quatrième a permis la saisie d'une somme d'argent soupçonnée d'être liée au trafic de drogue ainsi que d'un équipement utilisé pour la culture en intérieur de cannabis. L'enquête se poursuit sous la supervision des hauts gradés de la police.

Une réunion de coordination s'est tenue dans la matinée au poste de police de Quatre-Bornes dans le cadre de l'affaire, liée à des soupçons de trafic de drogue à Plaine-Verte. Le briefing était présidé par un surintendant de police en présence d'unités opérationnelles, notamment la SSU placée sous la responsabilité de l'inspecteur Sevanandy.

La première perquisition a débuté à 11 h 15 au domicile de Muhammad Ahmad Ayman Bhugeloo, le conducteur de l'accident de Plaine-Verte de samedi, à l'avenue Tourterelle, Quatre-Bornes, en présence de l'intéressé et de son père, Bilall Bhugeloo. Aucun élément compromettant n'a été découvert. Le père a toutefois indiqué que son fils ne réside pas de manière permanente à cette adresse, déclarant : «Li pa res-la li Misie, enn kout koumsa li vini.» Lors de son interrogatoire, le suspect a indiqué avoir une résidence secondaire à Pointe-aux-Piments. Une deuxième perquisition a été effectuée à 11 h 30 au domicile de Carla Samson, à Résidence Beau-Séjour. Là encore, aucune drogue ni objet compromettant n'a été trouvé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La troisième opération s'est déroulée à 11 h 50, route Palma, au domicile du défunt de l'accident, Dylan Rummun, en présence de ses parents. Bien qu'aucune drogue n'ait été découverte, les policiers ont inspecté plusieurs véhicules entreposés dans un garage : une moto KTM sans plaque d'immatriculation, un quad de marque Suzuki et une moto Suzuki portant une plaque arrière. Ces véhicules, dépourvus de documents légaux et de clés de contact, pourraient être liés à une affaire de blanchiment d'argent. Ils ont été saisis et transférés au quartier général de la division Metro North pour les besoins de l'enquête.

C'est lors de la quatrième perquisition, menée à 13 h 20 dans une maison appartenant à Muhammad Ahmad Ayman Bhugeloo à Pointe-aux-Piments, que les enquêteurs ont fait une découverte déterminante. Dans la chambre du suspect, une liasse de billets soigneusement dissimulée sous des vêtements, dans une armoire, a été trouvée par un policier.

L'argent, soupçonné de provenir d'activités illégales, a été sécurisé comme pièce à conviction. Informé de ses droits constitutionnels et mis en garde, le suspect aurait déclaré : «Mo kas travay sa.» Les policiers ont également saisi un dispositif d'éclairage spécialisé (grow light), généralement utilisé pour la culture de plantes en intérieur.