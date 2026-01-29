Ile Maurice: Réouverture imminente du centre Guy Desmarais

Autrefois considéré comme un fleuron du Mauritius Turf Club, le centre Guy Desmarais, situé à Allée-Brillant, Floréal, qui avait été mis en vente en 2024, devrait à nouveau être opérationnel dans un proche avenir. Pour rappel, le club bicentenaire avait été contraint de vendre le centre pour renflouer ses caisses et éponger ses dettes.

Comme le nouveau propriétaire, Yusuf Sambon, également propriétaire des hypermarchés Lolo, n'avait pas de projets immédiats sur le terrain, il a bienveillamment accepté de louer les boxes aux écuries. Il est bon de faire ressortir que la saison dernière, le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC) avait souvent éprouvé de grosses difficultés pour accommoder les chevaux provenant des 11 écuries évoluant au Champ-de-Mars.

Il est prévu que deux contingents de nouveaux chevaux (au moins 36 nouvelles unités) débarquent en février. Un autre contingent de 18 chevaux est attendu durant le mois de mars. Dans cette optique, le MTCJC devait impérativement trouver une solution car les entraîneurs risquaient de se retrouver dans une véritable impasse pour loger ces chevaux une fois leur quarantaine terminée. La réouverture du centre Guy Desmarais devrait normalement pallier ce problème.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'époque, le centre pouvait disposer de plus d'une centaine de boxes, mais comme il a pratiquement été laissé à l'abandon depuis sa fermeture, il nécessite à l'heure actuelle d'importants travaux de réfection. La réouverture se fera donc de façon graduelle en différentes phases. Une fois la première phase des travaux complétée, le centre pourra accueillir au moins 30chevaux et à l'issue de la deuxième phase, quelque quarante boxes supplémentaires devraient être disponibles.

Les officiers de la Horse Racing Integrity Division ont effectué une visite d'inspection au centre la semaine dernière. À ce stade, les travaux sont toujours en cours, et il nous revient que dans un souci d'assurer le bien-être et la sécurité des nouveaux locataires, des dispositions supplémentaires devront être prises pour sécuriser les lieux avant que le centre obtienne l'aval des autorités.

Par ailleurs, l'écurie Foo Kune, qui dispose d'un effectif d'une trentaine de chevaux, a pris ses quartiers au centre de la famille Ramdin à Pointe-aux-Sables depuis la fin de l'année dernière.