Ile Maurice: KFC, moteur de la relance de l'athlétisme mauricien

Déjà engagé auprès des athlètes, KFC passe à la vitesse supérieure. En 2026, l'enseigne devient un acteur central du calendrier national, en soutenant à la fois la base, l'élite et le grand retour des courses sur route.

Cet engagement couvre l'ensemble de la pyramide sportive. De la détection des jeunes talents à travers les programmes Kid Athletics et les championnats nationaux des moins de 12 ans, jusqu'aux Championnats nationaux KFC, program- més le 4 juillet 2026, KFC s'inscrit comme un partenaire de long terme.

La relance des courses sur route constitue un autre axe fort de cette collaboration. Quatre dates majeures figurent déjà au calendrier, avec une saison lancée le week-end dernier. Le point culminant interviendra le 19 avril 2026, avec le KFC Ultimate Road Race, une grande première : une course du mile disputée sur route, dans le cadre emblématique de Mon Choisy.

Pour Anabelle Fanchette, Head of Marketing and Communication de Pick and Eat Ltd, ce partenariat va bien au-delà de la visibilité : «Nous croyons que le sport est un véritable outil d'éducation, de discipline et de dépassement de soi. Soutenir l'athlétisme, c'est investir dans la jeunesse, de la base jusqu'à l'élite, pour construire un écosystème durable et performant.»

Un point de vue partagé par le président de la Mauritius Athletics Federation, Didier Guillemin, qui salue un partenariat structurant : «Le soutien de KFC est une avancée majeure. Il nous permet de renforcer nos compétitions, d'améliorer la détection des talents et de redynamiser les courses sur route. C'est un levier essentiel pour l'avenir de l'athlétisme mauricien.»

Avec cette implication renforcée, KFC s'impose désormais comme l'un des piliers du développement sportif à Maurice.