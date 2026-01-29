Ile Maurice: Saisie d'une cargaison suspecte de drogue cachée dans des colis «inoffensifs»

29 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Derrière des emballages banals de produits destinés à l'aquariophilie et au jardinage, les enquêteurs soupçonnent une tentative sophistiquée d'importation de drogues synthétiques. Une interception opérée par l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) au centre FedEx de Pailles, le 19 janvier, a mis en lumière une nouvelle méthode utilisée par les trafiquants pour tromper les contrôles.

Lors d'une opération conjointe entre l'ADSU et la Customs Anti-Narcotics Section, un colis suspect d'un poids d'environ 3,6 kilos, estimé à Rs 54 millions, en provenance de la Grande-Bretagne via Dubaï, a été intercepté. Le paquet était adressé à un destinataire local et contenait plusieurs contenants soigneusement étiquetés comme de simples produits commerciaux.

Dans le colis, des substances pour les plantes : un récipient en plastique blanc étiqueté «Phosguard Seachem», contenant une substance granulée ; un récipient transparent étiqueté «Aquaroche Live Rock Function», également rempli d'une matière suspecte ; un conteneur noir portant la mention «Nyos High Level Reefing Reef Cement» ; un sachet scellé étiqueté «Plant Care Substrate», contenant une poudre ; et un autre sachet contenant une substance granulée.

L'ensemble des produits est soupçonné être des drogues dangereuses et a été placé sous scellés en attendant les analyses scientifiques. Selon des sources proches de l'enquête, la valeur marchande de ce type de cargaison pourrait atteindre plusieurs millions de roupies si la nature illicite des substances est confirmée par le Forensic Science Laboratory. Les limiers de l'ADSU privilégient la thèse d'une tentative d'importation bien organisée, utilisant des produits commerciaux comme couverture pour échapper aux contrôles. Une enquête approfondie est en cours afin d'identifier les véritables commanditaires de cet envoi.

