Madagascar: Arnaques sur Facebook - Deux femmes placées en détention à Antanimora

Deux femmes ont été placées en détention provisoire à la prison d'Antanimora mardi pour des faits d'escroquerie commis via le réseau social Facebook, selon les informations communiquées par la Police nationale.

Un homme, présumé être le complice de ses deux épouses, a été placé sous contrôle judiciaire. La première suspecte se faisait passer pour une recruteuse proposant des emplois à l'étranger, notamment au Canada et en Suisse.

Elle promettait des contrats de travail et réclamait aux candidats des frais variant entre 3 et 5 millions d'ariary pour les démarches administratives. Une fois l'argent encaissé, elle coupait tout contact et disparaissait. Neuf victimes se sont manifestées et ont porté plainte.

La seconde femme utilisait un mode opératoire similaire. Elle prétendait recruter du personnel pour travailler sur des bateaux de croisière aux Maldives. Elle exigeait également des sommes de plusieurs millions d'ariary et organisait même de fausses sessions de formation dans un hôtel à Toamasina afin de rassurer ses victimes. Après avoir perçu l'argent, elle prenait la fuite. Dix-sept personnes se sont déclarées victimes de cette escroquerie.

Ces affaires mettent une nouvelle fois en lumière les dangers des réseaux sociaux, devenus un terrain privilégié pour les arnaqueurs. Les plateformes comme Facebook sont utilisées pour diffuser de fausses offres d'emploi, usurper des identités, créer de faux profils d'entreprises ou d'organismes officiels et gagner la confiance des internautes avant de leur soutirer de l'argent.

Parmi les formes d'arnaques les plus fréquentes figurent les faux recrutements à l'étranger, les promesses de gains rapides, les loteries fictives, les demandes d'aide financière sous de fausses identités, ainsi que les escroqueries sentimentales. Les victimes sont souvent attirées par l'espoir d'un emploi, d'un visa ou d'une amélioration rapide de leurs conditions de vie.

La Police nationale appelle la population à la plus grande vigilance face aux offres diffusées en ligne. Elle recommande de toujours vérifier l'existence légale des agences de recrutement, de ne jamais verser d'argent sans documents officiels et de signaler tout profil ou message suspect. Ces mesures sont essentielles pour se protéger contre la multiplication des arnaques sur les réseaux sociaux.