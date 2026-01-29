Afrique de l'Est: Le Président de la République de Djibouti accueille le Premier Ministre

Le Président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, a reçu mercredi dans son bureau au palais présidentiel le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, et la délégation qui l'accompagne.

Au début de la rencontre, le Président de la République de Djibouti a affirmé le plein soutien de son pays à l'initiative de paix du Soudan lancée par le Premier ministre, Dr. Kamil Idris. Il a également souligné l'importance du rôle du Soudan dans la région et la nécessité de son retour au sein de l'IGAD et la disposition de son pays de soutenir le Soudan dans tous les domaines.

Pour sa part, le Premier ministre a transmis au président djiboutien les salutations de Son Excellence le président du Conseil de souveraineté et commandant général des forces armées, le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan. Il a fait allusion aux relations fraternelles historiques entre les deux pays et a salué la position de Djibouti, qui soutient le Soudan au sein des instances régionales et internationales.

Dr Kamil Idris a affirmé le souci du gouvernement de l'espoir de continuer la coordination et la coopération avec Djibouti, d'échanger les expériences dans le domaine des ports, de coopérer dans tous les forums, d'activer les commissions techniques et celles de consultation et de coopération, et de renforcer les relations commerciales et économiques pour l'intérêt des deux pays.

Au cours de la rencontre, le Premier ministre a passé en revue les développements de la situation dans le pays, les victoires remportées par les forces armées, leur défaite la milice rebelle du Soutien rapide et le retour des citoyens dans l'État de Khartoum.

Dr Kamil Idris a affirmé le désir du gouvernement de l'espoir pour la paix et la stabilité dans le pays. Il a dit que la guerre dans le pays constituait une grande menace pour toute la région.

La rencontre a abordé la nécessité du retour du Soudan à l'IGAD et à l'Union africaine.

Le Sous-secrétaire du ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Ambassadeur Muawiya Osman Khalid, le Directeur General Adjoint du Service de Renseignements, Lieutenant-Général Abbas Mohamed Bakhit, les conseillers du Premier Ministre Nizar Abdalla Mohamed et l'Ambassadeur Badr EddinAl-Jiafri ont assisté à la réunion du côté soudanais.

Tandis que le côté djiboutien, a été représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Abdul-Gader Hussein Omer, le secrétaire général de la présidence de la République de Djibouti, M. Mohamed Abdalla Ouis, le directeur général de la Sécurité, M. Hassan Said, et le directeur des Relations arabes au ministère des Affaires étrangères de Djibouti, M. Mohamed Daaliah.