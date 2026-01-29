Djibouti: Le Premier Ministre visite le port de conteneurs Doraleh et le terminal polyvalent de Djibouti

29 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, et la délégation qui l'accompagne ont visité mercredi matin le terminal Doraleh et le port polyvalent de Djibouti, en marge de sa visite en République de Djibouti.

Le Premier ministre et la délégation qui l'accompagnait ont écouté une présentation sur le rôle des deux ports dans le commerce régional.

Dr Kamil Idris a félicité le gouvernement djiboutien pour le niveau de l'essor et du développement qu'ont connu les ports de Djibouti, soulignant le souci du gouvernement de l'espoir de renforcer les perspectives de coopération bilatérale entre les deux pays au cours de la prochaine phase. Il a dit: « Nous sommes liés par des relations fraternelles, économiques et commerciales qui prospéreront dans les jours à venir.

