Soudan: Le Premier Ministre se rend en République de Djibouti

Le Premier Ministre, Dr Kamil Idris, est arrivé mercredi matin en République de Djibouti pour une visite officielle à l'invitation du Président de la République de Djibouti, Ismail Omar Guelleh.

Au cours de cette visite, il discute les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les développer pour l'intérêt des deux peuples, ainsi que des questions d'intérêt commun.

Il a été accueilli à l'aéroport de Djibouti, la capitale, par son homologue, le Premier ministre djiboutien Abdel-Gader Kamil Mohamed, le ministre djiboutien des Affaires étrangères Abdel-Gader Hussein, l'ambassadeur du Soudan auprès de la République de Djibouti Mohamed Said Hassan et plusieurs membres de l'ambassade.

Il convient de noter que le Premier ministre a été accompagné du sous-secrétaire aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, l'ambassadeur Muawiya Osman Khalid, du directeur général adjoint des Service de renseignements, général Abbas Mohamed Bakhit et des conseillers du Premier ministre.