Soudan: Al-Burhan remercie l'Émir de Qatar pour son hospitalité et son accueil favorable

29 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a remercié Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, lors de sa visite à l'Etat de Qatar.

Dans un tweet publié sur la plateforme X, Al-Burhan a dit: « Je tiens à exprimer mes remerciements ma profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, pour son hospitalité généreuse, son accueil favorable et la confirmation de son engagement à soutenir le peuple soudanais et ses institutions légitimes. Cela reflète la tradition du gouvernement et du peuple qatariens. »

