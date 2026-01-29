Soudan: Al-Burhan remercie l'Émir de Qatar pour son hospitalité et son accueil favorable

Le Président du Conseil de Souveraineté et Commandant Général des Forces armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a remercié Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, lors de sa visite à l'Etat de Qatar.

Dans un tweet publié sur la plateforme X, Al-Burhan a dit: « Je tiens à exprimer mes remerciements ma profonde gratitude à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, pour son hospitalité généreuse, son accueil favorable et la confirmation de son engagement à soutenir le peuple soudanais et ses institutions légitimes. Cela reflète la tradition du gouvernement et du peuple qatariens. »