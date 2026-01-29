Soudan: Après une visite au Qatar, le Président du Conseil Souveraineté regagne Khartoum

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, est rentré au pays après une visite fructueuse d'une journée au Qatar.

Il a été accueilli à l'aéroport international de Khartoum par le membre du Conseil de souveraineté, lieutenant-général Yasser Al-Atta, et plusieurs responsables.

Au cours de la visite, Son Excellence a eu des entretiens bilatéraux avec Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, au cours desquels ils ont abordé les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les soutenir et de les promouvoir pour l'intérêt des deux peuples frères.