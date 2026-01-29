Congo-Brazzaville: Digitalisation - L'Université Marien Ngouabi connectée à internet haut débit

Dotée de onze facultés, Ecoles et instituts, l'Université Marien Ngouabi est désormais connectée au réseau national Internet haut-débit, alimenté par la fibre optique. Sa connectivité a eu lieu le 27 janvier, en présence de quelques membres du gouvernement, des responsables de cet alma mater, du personnel enseignant et d'une foule d'étudiants.

Le projet est initié par le gouvernement, dans le cadre des actions prioritaires contenues dans le Plan national de développement (PND) 2022-2026. Il est cofinancé par la Banque européenne d'investissements et la Banque mondiale, à travers le Projet d'accélération de la transformation numérique au Congo (Patn).Un projet portant sur la connectivité des deux universités publiques congolaises : l'Université Marien Ngouabi et l'Université Denis Sassou N'Guesso de Kintélé au réseau Internet national.

S'agissant de Marien Ngouabi, les travaux ont consisté à la construction d'un Data center de deux liaisons Internet de 5 Gb/s chacune, d'une solution de cyber d'environ 70 téraoctets, de huit serveurs d'hébergement de solutions de supervision du réseau et de sécurité. Au plan technique, les installations construites comprennent, entre autres, 32 switches d'agrégation, 157 switches d'accès, 436 points d'accès Wi-Fi indoor et outdoor, ainsi que du câblage de tous les bâtiments connectés, avec un débit moyenne de 100 Mb/s vers le data center.

L'objectif de déconnecter, en un même réseau, la présidence de l'Université avec l'ensemble des établissements qui composent l'Université Marien Ngouabi est de faciliter les enseignants dans leur recherches, l'actualisation des enseignements, mais aussi les étudiants dans l'apprentissage.

Mettant en service l'infrastructure, le ministre en charge de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a indiqué: « La connectivité de notre Alma mater ne permettra pas seulement à plus de 50 000 étudiants, enseignants et personnels administratifs de se connecter, mais de former une génération capable de concevoir, maîtriser et produire des solutions utiles à l'économie, aux services publics et à la souveraineté numérique ». Une idée soutenue par la ministre de l'enseignement supérieur, Edith Delphine Emmanuel, qui a exhorté les étudiants et enseignants a profiter de cet outil.

Pour Djibrilla Karamoko, représentant résident par intérim de la Banque mondiale, l'interconnexion positionne l'Université Marien Ngouabi comme acteur engagé dans l'innovation, la modernisation des pratiques pédagogiques et la transformation des méthodes.