Sénégal: Marketing territorial - À Ziguinchor, l'ARD veut repositionner les collectivités territoriales

Réunis en Conseil d'administration hier, les maires de la région de Ziguinchor et l'Agence régionale de développement (ARD) veulent poser les bases d'un nouveau tournant stratégique en mettant en avant, le rapprochement avec les collectivités territoriales et la mise en place d'une dynamique ambitieuse de marketing territorial pour mieux planifier, attirer et agir. Ainsi, entend aider les communes à disposer de documents de planification plus fiables.

La grande salle du Conseil départemental de Ziguinchor a affiché hier, un visage inhabituel. Autour de la même table, maires et techniciens ont esquissé les contours d'une nouvelle ère pour les collectivités territoriales, fondée sur la planification et le marketing territorial. Presque tous les maires de la région avaient répondu à l'appel, conférant à la réunion du Conseil d'administration de l'Agence régionale de développement, une portée particulière. Prenant la parole au terme de cette entrevue, le directeur de l'ARD, Bakary Sonko, a rappelé le sens de cette rencontre.

« Cette réunion du Conseil d'administration s'est tenue avec la participation de la quasi-totalité des maires de la région, ce qui témoigne d'une forte implication des collectivités territoriales », a-t-il indiqué, avant de situer le cap stratégique. « L'ARD, en tant que bras technique des collectivités, s'inscrit désormais dans une nouvelle démarche visant à se rapprocher davantage de ses instances et à instaurer une dynamique de marketing territorial », a expliqué M. Sonko.

Dans la salle, les interventions se succédaient dans un climat d'écoute mutuelle. Mais derrière l'élan affiché, la question des moyens se pose avec une certaine acuité. « Nous espérons pouvoir compter sur les ressources nécessaires, notamment à travers la contribution des collectivités territoriales, sans laquelle l'atteinte de nos objectifs resterait difficile », a reconnu Bakary Sonko.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un message reçu dans une salle où plusieurs élus ont déjà engagé des efforts concrets. « Depuis l'année dernière, on observe une mobilisation progressive des collectivités, et c'est un signal très positif », a relevé Bakary Sonko, rappelant que « la réussite de l'ARD profite à toute la région ». À ce stade, le diagnostic est clair : seules 50 % des communes de la région disposent aujourd'hui de documents de planification. Un chiffre jugé insuffisant. « Nous devons doter l'ensemble des collectivités territoriales de ces outils. L'objectif est d'atteindre les 100 % d'ici la fin de l'année », a insisté le directeur de l'ARD.

Selon lui, ces documents permettront aux communes de mieux structurer leurs initiatives, d'attirer des partenaires et de renforcer leur capacité d'action. Dans l'atmosphère concentrée de la grande salle, un consensus semblait se dessiner autour de la nécessité de repenser les stratégies locales. « Il devient impératif de développer de nouvelles approches de mobilisation des ressources propres aux collectivités territoriales », a estimé Bakary Sonko, ouvrant ainsi la voie à une réflexion plus large sur la durabilité du développement local.