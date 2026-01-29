Sénégal: Formation et soft skills - L'UGB renforce le leadership étudiant avec une deuxième cohorte de formateurs

L'Université Gaston Berger de Saint-Louis a procédé au lancement de la deuxième cohorte de la formation des formateurs en leadership et développement personnel, destinée à 25 étudiants leaders issus de différentes UFR et instituts de l'université. Cette initiative est portée par la Direction de la coopération, de l'insertion et du service à la communauté (DCISC).

Selon le Pr Alé Kane, directeur de la DCISC, cette formation vise à renforcer les capacités humaines et professionnelles des étudiants afin de faciliter leur insertion dans le tissu socio-économique. « Aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir des diplômes. Il faut aussi disposer de compétences professionnelles et de compétences de vie. Cette formation permettra aux étudiants leaders de mieux s'intégrer et de former leurs pairs », a-t-il indiqué.

Les bénéficiaires, sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, auront pour mission de partager ces compétences au sein des associations, clubs et collectifs étudiants, contribuant ainsi à créer une émulation positive au sein de l'UGB. La cohorte se distingue également par son caractère inclusif, intégrant des étudiants en situation de handicap et des étudiantes mères, tout en s'ouvrant à des jeunes issus des communautés locales de Sanar, Diougop et de la ville de Saint-Louis.

Parmi les intervenants, Fernand Nino Mendy, chef des services administratifs du Centre de calcul Ousmane Seck, est revenu sur l'importance de la transmission des comportements dans le leadership. « Il ne s'agit pas de transmettre uniquement des compétences techniques, mais surtout des comportements tels que l'humilité, la maîtrise de soi et la capacité à se diriger soi-même », a-t-il souligné. Bénéficiaire de la formation, Aïcha Oumou Diawara, étudiante en master à l'UFR des sciences agronomiques, de l'aquaculture et des technologies alimentaires, a exprimé sa satisfaction.

« Cette formation nous apporte des valeurs essentielles qui nous aideront à mieux nous intégrer professionnellement et à servir la communauté », a-t-elle confié. A travers cette initiative, l'Université de Saint-Louis veut réaffirmer sa volonté de former des leaders engagés, capables de conjuguer excellence académique, développement personnel et responsabilité sociale.