Sénégal: Sédhiou - Les enseignants alertent sur l'état du Cem Amadou Mapathe Diagne

Premier collège d'enseignement moyen de Sédhiou alors département de Kolda, le Cem Amadou Mapathé Diagne est confronté à un problème de sureffectif. Plus de 40 ans après sa construction, les salles d'apprentissages sont dans un état de délabrement qui inquiètent les acteurs éducatifs.

L'équipe pédagogique du collège d'enseignement moyen, Amadou Mapathé Diagne est montée au créneau ce mercredi 28 janvier pour déplorer l'état de délabrement actuel du Cem. Cet établissement situé dans le quartier de Santassou est construit dans les années 1980 -1981. Malheureusement, depuis lors, il n'a jamais été réhabilité. Le collège compte un effectif de 1.154 élèves, répartis dans 18 salles de classes physiques et 22 salles pédagogiques.

« Vous conviendrez avec moi que ce sont les difficultés avec lesquelles nous travaillons. La conséquence, les élèves de 6e et de 5e s'assoient par 3 voire parfois 4. En tant qu'acteurs du système nous voulons attirer l'attention de l'autorité », a déclaré Paul Daniel Mansaly, professeur de lettre portugais, par ailleurs membre de l'équipe.

Le collège Mapathé fait la fierté de l'académie en termes de résultat. C'est un établissement élite au sein de l'académie de Sédhiou. Cependant, le réseau électrique est quasi inexistant dans un contexte où le numérique s'impose dans les enseignements d'apprentissage.

Concernant l'infrastructure, le bloc administratif fait défaut. Dans le collège, le personnel d'encadrement et d'enseignement, au nombre de 50, partagent une seule toilette. « La salle des professeurs exigüe n'est pas à mesure d'accueillir tous les professeurs à 10 heures », a ajouté M. Mansaly. Pour les toilettes des élèves, les filles ne sont pas les bienvenues à cause de l'état de délabrement.

« Elles sont obligées de quitter la cour de l'école, pour solliciter les maisons situées aux abords afin de faire leurs besoins. Les conditions ne sont pas vraiment adéquates pour un apprentissage de qualité », a dénoncé le professeur de collège. Paul Daniel Mensaly qui s'exprimait à l'issue d'une réunion de l'équipe pédagogique a invité les autorités à agir sur la situation de cet établissement pour offrir des conditions de travail standard aux élèves de la région.