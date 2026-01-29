Ile Maurice: Dépression de mousson - Fortes pluies et orages attendus

Une situation météorologique instable se met en place dans la région. Selon un Weather Outlook du mardi 27 janvier, une dépression de mousson se situe au nord-est de Madagascar et devrait s'approcher de Maurice par le nord-ouest en s'intensifiant dans les deux prochains jours.

Depuis hier soir, le temps est nuageux. La dégradation devrait s'accentuer dès aujourd'hui, avec des pluies modérées à fortes, souvent accompagnées d'orages, susceptibles de provoquer des accumulations d'eau dans les zones inondables et des poches de brouillard sur les hauteurs.

Une veille de fortes pluies est en vigueur jusqu'au vendredi 30 janvier à 10 heures. Pour les prochaines 24 heures, le ciel restera couvert avec des averses et risques d'orages isolés.

Les températures maximales varieront entre 25 et 27 °C sur le plateau central et 29 et 32 °C sur le littoral, et les minimales entre 20 et 22 °C sur les hauteurs et 24 et 26 °C sur le littoral.

Le vent soufflera du nord à 10 km/h, pouvant atteindre 70 km/h sous les averses. La mer sera agitée au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest d'environ 2 m, localement plus fortes.

Les autorités rappellent les incertitudes sur la trajectoire et l'intensité du système, qui peut évoluer en cyclone tropical. Le National Disaster Risk Reduction and Management Centre appelle à la vigilance, notamment sur les routes.