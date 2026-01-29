Ile Maurice: Travail et école se poursuivent normalement

Un communiqué de la station météorologique de Maurice, émis à 04 h 30 ce jeudi 29 janvier 2026, indique qu'une veille de fortes pluies demeure en vigueur à Maurice et restera valable jusqu'à vendredi 30 janvier 2026 à 10h00.

Selon la situation générale, les nuages actifs qui influençaient le temps se sont déplacés vers l'est de l'île. Toutefois, d'autres nuages actifs en provenance du secteur nord pourraient affecter les conditions météorologiques locales à partir de cet après-midi.

Les prévisions pour les prochaines 24 heures font état d'un temps nuageux ce matin avec des averses, parfois modérées. À partir de cet après-midi, ces averses pourraient devenir localement fortes et être accompagnées d'orages. Des accumulations d'eau sont probables dans les zones inondables, tandis que la visibilité sera réduite par le brouillard et sous les averses.

Les températures maximales varieront entre 23 et 25 degrés Celsius sur le plateau central et entre 27 et 30 degrés Celsius dans les régions côtières. Les minimales oscilleront entre 20 et 22 degrés sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés sur le littoral.

Le vent sera léger et variable, se renforçant sous les averses avec des rafales. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de deux mètres, devenant graduellement forte dans l'après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de cet après-midi.

Selon le National Disaster Risk Reduction and Management Centre (NDRRMC), le travail et les classes se déroulent normalement ce jeudi.