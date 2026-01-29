Congo-Kinshasa: Décès de Roland-Gilbert Okito Lumumba, fils cadet de Patrice Emery Lumumba

Plusieurs sources confirment le décès de Roland-Gilbert Okito Lumumba, fils de Patrice Emery Lumumba et ancien député pendant près de dix ans. Il s'est éteint à Kinshasa le 28 janvier 2026 à l'âge de 67 ans.

Né en 1958, quelques années avant l'assassinat de son père en 1961, il était homme politique congolais et architecte de formation.

Roland Lumumba a ensuite été élu député national, un mandat qu'il a occupé pendant près d'une décennie. Son parcours politique est resté marqué par une certaine discrétion, malgré la forte charge symbolique du nom Lumumba dans l'histoire politique congolaise.

Tout au long de sa vie, Roland Lumumba s'est engagé à faire la lumière sur l'assassinat de son père en 1961, participant activement aux démarches judiciaires pour faire éclater la vérité sur l'assassinat brutal de son père.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parallèlement, il a joué un rôle central dans le rapatriement des reliques de Patrice Lumumba de Belgique vers la RDC en juin 2022. Il s'est également investi dans la préservation de l'héritage idéologique de son père à travers des structures telles que la Fondation Lumumba.

La disparition de Roland-Gilbert Okito Lumumba intervient alors que les procédures judiciaires liées à l'assassinat de Patrice Lumumba se poursuivent encore en Belgique.