Afrique: Qualification à la CAN 2026 - Le Sénégal éliminé, le Cap-Vert poursuit sa route

29 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Marième Fatou Dramé

Le parcours des « Lions » du Futsal s'est arrêté dès le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (Can) Futsal Maroc 2026. Opposé, hier, à Dakar, au Cap-Vert, en match comptant pour la phase retour, le Sénégal s'est encore incliné (2-5) après avoir perdu la manche aller (0-4).

Le Sénégal est éliminé de la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique de Nations de Futsal. Lourdement battus (4-0) lors du match aller disputé au Tarraful Municipal Pavillon, à Praia, les Sénégalais étaient condamnés à un exploit lors de la manche retour jouée hier, mercredi 28 janvier, à la Dakar Arena. Face à une équipe capverdienne beaucoup plus expérimentée, les hommes de Cheikh Dramé n'ont pas réussi à renverser la tendance à domicile.

À la pause, le Cap-Vert menait déjà 2-1 grâce à des réalisations de Isaías Furtado et Rui Fortes ; même si Pape Moussa Thiaw avait réussi à réduire le score. En seconde période, les « Requins Bleus » ont définitivement scellé leur qualification en s'imposant 5-2 au final. Auteur d'un triplé, Isaías Furtado a été le grand artisan de cette victoire capverdienne, tandis que Daouda Niang a inscrit le deuxième but des « Lions ».

Cette élimination marque une nouvelle désillusion pour le futsal sénégalais, qui peine à retrouver son envol. Pour rappel, lors du tournoi international organisé du 6 au 9 novembre 2025, à Dakar Arena, dans le cadre du festival Dakar en Jeux, la sélection U17, alors dirigée par feu Al Ousseynou Sène, avait concédé une lourde défaite (1-14) face au Brésil en match d'ouverture.

Qualifié pour le second tour éliminatoire, le Cap-Vert affrontera dès la semaine prochaine l'Égypte, avec en ligne de mire une place à la Can Futsal 2026 prévue au Maroc. De son côté, la Namibie a également validé son billet pour le deuxième tour après un double succès face au Kenya (8-4 et 10-7, score cumulé 18-11) et défiera la Libye début février.

