Sénégal: Industrie du ciment - La production et les ventes haussent en octobre 2025

29 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

L'activité de l'industrie du ciment affiche une évolution favorable au mois d'octobre 2025, selon les dernières données sectorielles, rendues publiques par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). En variation mensuelle, la production de ciment progresse de 10,6 %, traduisant un regain d'activité dans la branche.

Cette dynamique s'accompagne d'une hausse soutenue des ventes locales, qui augmentent de 18,3 % par rapport au mois précédent, témoignant d'une demande intérieure vigoureuse, notamment portée par les activités de construction et les projets d'infrastructures. Les exportations de ciment enregistrent également une progression, quoique plus modérée, de 2,5 % sur la même période.

En rythme annuel, la tendance demeure résolument positive. Comparée à octobre 2024, la production de ciment s'accroît de 15,3 %. Cette performance est accompagnée d'un bond des exportations, qui s'élèvent de 42,1 %.

Parallèlement, les ventes locales affichent une hausse annuelle de 10,1 %, soutenues par la demande intérieure. Dans l'ensemble, ces évolutions traduisent une bonne tenue de la filière ciment, qui demeure un indicateur clé de la dynamique du secteur de la construction et de l'activité économique globale.

