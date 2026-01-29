Sénégal: Trafic aérien - Hausse du fret et des mouvements d'aéronefs, le nombre de passagers chute en octobre 2025

L'activité de la navigation aérienne au Sénégal a évolué de manière contrastée au mois d'octobre 2025, selon les données relatives à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et aux aérodromes secondaires. Le mois est marqué par une progression du fret aérien et des mouvements d'aéronefs, tandis que le nombre total de passagers recule en variation mensuelle.

En variation mensuelle, le nombre total de passagers s'établit à 232 303 voyageurs en octobre 2025, contre 240 182 en septembre, soit une baisse de 3,3 %. Ce repli est principalement lié à la diminution des départs, qui reculent de 17,1 % pour atteindre 106 769 passagers.

À l'inverse, les arrivées progressent de 15,1 %, avec 114 453 passagers, traduisant un certain redressement du trafic entrant. Le nombre de passagers en transit, quant à lui, diminue de 7,7 %, pour s'établir à 11 081 voyageurs.

En glissement annuel, le trafic global de passagers recule légèrement de 0,7 % par rapport à octobre 2024. Sur les dix premiers mois de l'année 2025, le cumul atteint 2 505 806 passagers, en baisse de 0,8 % comparativement à la même période de 2024.

Les mouvements d'aéronefs enregistrés en octobre 2025 s'élèvent à 2 277, contre 2 186 le mois précédent, soit une hausse de 4,2 % en variation mensuelle. Cette évolution traduit un regain relatif de l'activité aérienne.

Toutefois, en rythme annuel, le nombre de mouvements d'aéronefs diminue de 8,0 % par rapport à octobre 2024. Sur la période cumulée de janvier à octobre 2025, les mouvements totalisent 23 002, contre 25 744 un an auparavant, soit un repli de 10,7 %.

Le fret aérien affiche une reprise notable en octobre 2025. Le volume total transporté s'établit à 2 706 tonnes, contre 2 403 tonnes en septembre, soit une hausse de 12,6 % en variation mensuelle.

Cette progression est portée à la fois par les arrivées de fret, qui augmentent de 18,3 % pour atteindre 2 110 tonnes, et, dans une moindre mesure, par les départs, qui reculent toutefois de 3,8 % pour s'établir à 596 tonnes.

En glissement annuel, la tendance demeure défavorable. Comparé à octobre 2024, le volume de fret recule de 14,9 %. Sur les dix premiers mois de l'année, le cumul du fret s'établit à 29 673 tonnes, en baisse de 12,0 % par rapport à la même période de 2024.