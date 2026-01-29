Sénégal: Agroalimentaire - Le Chef de l'Etat a inauguré la raffinerie Mavamar Industries à Sendou

Le Président de la République a inauguré le 27 janvier 2026, à Sendou, la raffinerie Mavamar Industries et lancé la zone industrielle de Bargny-Sendou, une initiative d'envergure portée par le secteur privé sur 276 hectares. Bassirou Diomaye Faye a indiqué que ces investissements majeurs renforcent la dynamique nationale d'industrialisation et de transformation locale, avec un impact attendu sur la structuration des filières agricoles, la création de milliers d'emplois et le développement économique des territoires.

À travers ces projets, l'État réaffirme son engagement à accompagner l'investissement productif, à créer un environnement attractif et sécurisé pour les entreprises et à consolider une économie plus souveraine, plus compétitive et plus inclusive, conformément à l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.

Selon le président de la République, la zone industrielle accueillera 400 à 450 industries qui accueilleront entre 22 000 et 24 000 emplois qualifiés et non qualifiés pour un investissement total de plus de 83 milliards de francs CFA du Groupe Senegindia SA.

«Cet acte traduit clairement notre volonté commune de bâtir un Sénégal productif, souverain et industriel, conformément aux orientations de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 », a déclaré Bassirou Diomaye Faye. Il a expliqué que l'unité industrielle qu'il a inaugurée constitue bien plus qu'un simple outil de production. Elle est le symbole d'une nouvelle étape dans la transformation structurelle de notre économie.

A son avis, elle illustre de manière exemplaire la place centrale que nous accordons à l'industrialisation, à la création de valeur ajoutée locale et à la maîtrise de nos chaînes de production. Le chef de l'Etat s'est réjoui de l'ampleur de cet investissement, de la qualité des infrastructures réalisées et du niveau technologique atteint.

«Cette raffinerie moderne et intégrée démontre de manière éclatante, que le secteur privé a la capacité de porter des projets structurants, créateurs d'emplois durables et de richesses », a confié M. Faye.

Il a relevé que la dépendance de notre pays aux importations d'huiles alimentaires constitue un défi majeur. En plus, a-t-il dit, elle pèse sur notre balance commerciale et fragilise notre souveraineté alimentaire.

«Notre ambition est claire : produire davantage localement, transformer sur place et consommer ce que nous produisons. C'est pourquoi le modèle ancien, fondé sur l'exportation de matières premières et l'importation de produits transformés, doit rapidement céder la place à une nouvelle dynamique fondée sur la transformation locale, l'innovation et la compétitivité », a indiqué le président de la République.