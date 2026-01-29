Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso lève plus de 49 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget 2026, le Burkina Faso a levé ce mercredi 28 janvier 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 49,499 milliards FCFA suite à son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le Trésor Public burkinabé a mis en adjudication la somme globale de 45 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 83,847 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 186,33%.

Le montant des soumissions retenu est de 49,499 milliards FCFA et celui rejeté à 34,348 milliards FCFA ? Ce qui donne un taux d'absorption de 59,03%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,27% pour les bons, 7,60% pour les obligations de 3 ans, 7,43% pour celles de 5 ans et 7,51% pour celles de 7ans.

L'émetteur s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 27 janvier 2027. Par contre, les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur promet aussi de rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 29 janvier 2029 pour celles de 3 ans, au 29 janvier 2031 pour celles de 5 ans et au 29 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Les intérêts seront payés annuellement sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.