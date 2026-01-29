Ile Maurice: Un ouvrier gravement brûlé après avoir jeté du thinner sur un départ de feu

Un grave accident de travail s'est produit dans une compagnie de peinture à Riche Terre, impliquant un employé d'origine marocaine. La victime, âgée de 33 ans, a été grièvement brûlée à la main, à la tête et au visage alors qu'elle se trouvait en plein service dans l'unité de production de l'entreprise.

Les faits ont été rapportés à la police au poste de Terre Rouge au nom de la victime. Selon les premières informations recueillies, l'incident se serait produit le 28 janvier 2026, à une heure encore indéterminée.

D'après les éléments préliminaires de l'enquête, un départ de feu s'est déclaré dans l'unité de production. Tentant d'éteindre les flammes, l'ouvrier aurait saisi une bouteille contenant un liquide transparent, pensant qu'il s'agissait d'eau. Or, il s'agissait en réalité de thinner, un produit hautement inflammable. En projetant ce liquide sur le feu, celui-ci se serait violemment embrasé, provoquant de graves brûlures sur plusieurs parties de son corps.

La victime a été prise en charge par le personnel du SSRN Hospital avant d'être transférée d'urgence au PMOC Candos, où elle a été admise à la Male Burn Unit pour des soins spécialisés. Selon les informations médicales disponibles, son état de santé est jugé stable.

Aucun acte criminel n'est soupçonné à ce stade. La police privilégie la thèse d'un accident de travail. En raison de son état de somnolence, aucune déposition n'a pu être recueillie auprès de la victime pour le moment.

Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident et d'évaluer les conditions de sécurité sur le lieu de travail.