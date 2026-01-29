Ile Maurice: Rallyes illégaux - Des habitants exaspérés, le conseiller Brian Ng interpelle les autorités

29 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Les courses automobiles illégales organisées tard le soir à Baie-du-Tombeau provoquent une exaspération grandissante chez les habitants. Nuisances sonores répétées, troubles du sommeil et sentiment d'impuissance rythment désormais les weekends. Le conseiller du village, Brian Ng, tire la sonnette d'alarme.

Chaque samedi et dimanche soir, le même scénario se répète. Des véhicules modifiés se rassemblent sur une longue ligne droite dans la région de Jin Fei pour des rallyes illégaux. Le vacarme des moteurs et les accélérations se font entendre à plus de deux kilomètres à la ronde, selon les riverains. À Baie-du-Tombeau et dans les environs, la situation est devenue «insoutenable», affirme Brian Ng, qui dit être quotidiennement interpellé par les habitants.

«Tous les soirs, mon téléphone sonne. Je reçois plusieurs plaintes pour nuisance sonore. Des personnes malades, des bébés et des enfants perturbés dans leur sommeil. La situation est devenue invivable pour de nombreuses familles», explique-t-il. Entre 50 et une centaine d'appels et de messages lui parviennent chaque semaine à ce sujet, principalement durant le week-end.

Face à cette montée de colère, Brian Ng estime qu'une action concrète des autorités est devenue urgente. «La police doit agir et trouver une solution à cela», insiste-t-il. Toutefois, le conseiller ne plaide pas uniquement pour une approche répressive. Il propose également une alternative encadrée. La zone de Jin Fei comprend une ligne droite d'environ un kilomètre, actuellement utilisée de manière informelle pour ces courses.

«Le ministère des Sports pourrait utiliser cet espace dans un cadre légal afin de permettre aux passionnés de sport automobile de s'adonner à leur passion dans la légalité et, bien sûr, durant la journée afin de ne pas perturber les habitants», suggère-t-il. Selon lui, une telle initiative permettrait de concilier sécurité, encadrement et respect de la tranquillité publique.

En attendant une éventuelle intervention des autorités, les habitants espèrent des mesures rapides. Car pour beaucoup, les week-ends ne riment plus avec repos mais avec moteurs rugissants et nuits hachées.

