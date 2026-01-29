Ile Maurice: Représentativité, parité, transparence - La vision des Nouveaux Démocrates

Les Nouveaux Démocrates ont officiellement soumis leurs propositions de réforme électorale au Prime Minister's Office, réaffirmant leur volonté de contribuer à une refonte du système électoral fondée sur l'équité, la représentativité et la stabilité démocratique. La délégation était conduite par la présidente du parti, Véronique Leu-Govind, entourée de membres du bureau politique, de Femmes Démocrates et de Jeunes Démocrates.

Au coeur des propositions figure une réduction du nombre de députés élus par circonscription, qui passerait de trois à deux, tout en conservant le nombre actuel de circonscriptions. Cette mesure serait accompagnée de l'introduction d'une représentation proportionnelle nationale, avec l'attribution de 20 sièges parlementaires aux partis obtenant au moins 7 % des suffrages. L'objectif est de mieux refléter le choix réel des électeurs au niveau national.

Le parti propose également une absorption progressive du Best Loser System dans le mécanisme proportionnel, afin de s'éloigner graduellement des classifications communautaires sans provoquer de rupture brutale. La question de l'inclusion est aussi abordée à travers un engagement clair en faveur d'un minimum de 30 % de femmes au Parlement, ainsi qu'une meilleure représentation des jeunes, encouragée par les partis politiques sans recours à des quotas obligatoires.

Les Nouveaux Démocrates appellent par ailleurs à une réforme en profondeur du financement politique, axée sur la transparence, le contrôle et des sanctions crédibles. Ils préconisent aussi le renforcement des pouvoirs de l'Electoral Commission et de l'Electoral Supervisory Commission.

Enfin, le parti estime que toute réforme électorale majeure devrait être soumise à un référendum national, afin de garantir la légitimité démocratique et de placer les citoyens au coeur des décisions qui façonnent l'avenir institutionnel du pays.