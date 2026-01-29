Ile Maurice: Vol à répétition dans un entrepôt - Un suspect arrêté

Un cas de vol a été signalé tôt le mardi 27 janvier à Vallée-des-Prêtres. Le propriétaire d'un entrepôt commercial, âgé de 24 ans et résidant à Plaine-Verte, a alerté la police après avoir constaté la disparition répétée de plusieurs articles de son magasin.

Selon le plaignant, les vols auraient commencé le 19 janvier. Inquiet, il a vérifié les enregistrements de ses caméras de surveillance qui ont révélé qu'un homme entrait dans l'entrepôt presque chaque matin, aux alentours de 4 h 50. Il accédait au bâtiment par une ouverture située au premier étage. Le 27 janvier, vers 4 h 35, alors que le propriétaire consultait les images en direct, il a vu le même individu qui s'introduisait à nouveau dans son entrepôt. Il a immédiatement contacté la police qui s'est rendue sur les lieux sans tarder.

Grâce aux informations fournies et aux images des caméras, les policiers ont pu intercepter et arrêter le suspect. Celui-ci a été conduit au poste de police où il a été formellement identifié. Il s'agit d'un homme âgé de 30 ans, habitant à Résidence La Cure. Un inventaire des lieux a ensuite été effectué par le propriétaire en présence de la police. Il a été établi que plusieurs articles avaient été dérobés au fil des jours. La valeur totale du préjudice est estimée à environ Rs 300 000. Les biens volés ne sont pas couverts par une assurance.

La scène a été examinée par un policier, et des éléments de la Criminal Investigation Division et de la Divisional Crime Intelligence Unit se sont également rendus sur place. Le suspect a été placé en état d'arrestation et présenté devant la justice. Il a été reconduit en prison. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire.

