Ile Maurice: Le MSM critique la démarche du gouvernement

29 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

Dans un document adressé au Prime Minister's Office (PMO), le Mouvement socialiste militant (MSM) exprime ses réserves quant à la démarche engagée par le gouvernement sur la réforme électorale. Le parti rappelle que, par un communiqué public du 2 décembre 2025, le PMO avait invité les parties prenantes, dont les partis politiques, la société civile et le public, à soumettre des propositions sur la réforme du système électoral.

Or, selon le MSM, cet appel à contributions ne s'accompagne d'aucune proposition concrète émanant du gouvernement, rendant difficile toute réaction ou contre-proposition structurée. Le parti souligne que les seules pistes évoquées publiquement proviennent du Premier ministre adjoint, notamment une «dose de proportionnelle» et des ajustements au *Best Loser Syste, sans documents de travail ni analyses détaillées.

Le MSM estime par ailleurs que la mise en place, le 19 décembre 2025, d'une Commission de révision constitutionnelle présidée par l'ancien chef juge Sik Yuen entretient une confusion sur le processus, donnant l'impression que cette commission a désormais pris le relais du communiqué initial du PMO.

 

