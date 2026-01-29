Afrique: Incidents finale CAN 2025 - Pape Thiaw suspendu 5 matchs, Ismaël Sarr et Iliman 2, plus de 400 millions FCFA d'amende

Dakar — Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Bouna Thiaw, a été suspendu pour cinq matchs officiels de la Confédération africaine de football (CAF) et condamné à une amende de 100 000 dollars US, environs 66 millions francs CFA, tandis que les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont écopé de deux matchs de suspension chacun, à la suite des sanctions disciplinaires prononcées, mercredi, par le jury disciplinaire de la CAF, après la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025.

La CAF a rendu publiques ces décisions de son jury disciplinaire relatives aux incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 disputée au Maroc (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), ayant opposé les équipes du Sénégal et du pays hôte.

Pape Bouna Thiaw a été sanctionné "pour conduite antisportive en violation des principes de fair-play et d'intégrité du Code disciplinaire de la CAF, et pour avoir porté atteinte à l'image du football", tandis que les deux joueurs sénégalais ont été suspendus "pour comportement antisportif envers l'arbitre", selon la même source.

Outre ces sanctions individuelles infligées au sélectionneur et aux deux joueurs sénégalais, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a également été condamnée à payer une amende totale de 615 000 dollars US, environs 405,9 millions FCFA : 300 000 dollars (198 millions FCFA) pour le comportement inapproprié de ses supporters, 300 000 dollars autres pour la conduite antisportive de ses joueurs et de son encadrement technique, et 15 000 dollars, environ 9,9 millions FCFA) pour cumul d'avertissements de cinq joueurs ayant été sanctionnés au cours de la rencontre.

Le jury disciplinaire de la CAF a également pris des mesures à l'encontre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de certains joueurs marocains.

Le défenseur du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matchs officiels CAF, dont un match avec sursis pour une durée d'un an, pour comportement antisportif.

Le milieu de terrain marocain Ismaël Saibari a, pour sa part, été suspendu pour trois matchs officiels CAF et condamné à une amende de 100 000 dollars US.

Sur le plan institutionnel, la FRMF a écopé d'une amende globale de 315 000 dollars US, environs 207,9 millions FCFA : 200 000 dollars (132 millions FCFA) pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles, 100 000 dollars US pour l'envahissement de la zone de révision VAR par les joueurs et l'encadrement technique, entravant le travail de l'arbitre, et 15 000 dollars, environ 9,9 millions FCFA pour l'utilisation de lasers par les supporters marocains.

Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la protestation introduite par la Fédération royale marocaine de football concernant de "présumées violations", par la Fédération sénégalaise de football, des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations, relatives à la finale de la CAN Maroc 2025.