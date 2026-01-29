Sénégal: Ousmane Sonko envisage la création d'une structure pour la valorisation des phosphates du pays

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré, mercredi, à Rabat, que l'Etat envisage la création d'une nouvelle structure dédiée à la valorisation des réserves en phosphates du pays, notamment les réserves de Matam.

"Le Sénégal dispose d'énormes réserves en phosphates. Depuis 1977, le Sénégal a mis en place les ICS (Industries chimiques du Sénégal) pour produire et vendre de la matière brute, comme exactement ce que faisait le Maroc il y a quelques années. Mais à un moment donné, le roi du Maroc a décidé de ne plus exporter la matière brute", a dit M. Sonko.

Le Premier ministre sénégalais a visité, mercredi, la plateforme industrielle du Groupe OCP (anciennement Office chérifien des phosphates), au dernier jour de la visite officielle qu'il avait entamée lundi, au Maroc.

L'OCP, dont les installations se trouvent à Jofr Lasfar, à quelque 230 kilomètres de Rabat, est leader mondial dans l'extraction, la transformation et la commercialisation de phosphates et de ses dérivés comme l'engrais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Groupe OCP, présent sur les cinq continents, compte environ 20 000 employés et collabore étroitement avec plus de 350 clients dans le monde.

Le chef du gouvernement sénégalais était en compagnie des ministres Serigne Guèye Diop (Industrie et Commerce), Mabouba Diagne (Agriculture, Souveraineté alimentaire et Elevage), Daouda Ngom (Enseignement supérieur), Abdourahmane Sarr (Econome, Plan et Coopération, ainsi que d'autres officiels.

"Le Maroc a créé des installations modernes et une chaîne de valeurs autour des phosphates. C'est ce que le Sénégal n'a pas pu faire en maintenant toujours ce schéma qui consiste à exploiter le phosphate pour exporter la matière brute. Nous avons décidé d'y mettre un terme définitivement", a poursuivi M. Sonko.

"Cela ne nous bénéficie pas. Nous avons même du mal à avoir de l'engrais pour nos agriculteurs", a-t-il ajouté, évoquant de "bonnes perspectives" de collaboration avec le Maroc.

"Il y a de bonnes perspectives compte tenu des fortes relations entre le Maroc et le Sénégal pour bâtir une collaboration de travail entre le Groupe OCP et la structure que nous allons mettre en place pour valoriser notre phosphate. Cette collaboration nous permettra de bénéficier de l'expérience et de l'expertise du Groupe OCP du Maroc", a assuré le chef du gouvernement.

Ousmane Sonko a ensuite visité l'Université polytechnique Mohamed VI à Salé, près de Rabat. L'institution universitaire est financée par le Groupe OCP en vue de développer des domaines de pointe dans le cadre de la recherche-développement intégrée dans la chaine de valeur des phosphates au Maroc.

Sur place, le Premier ministre a été accueilli par des étudiants sénégalais qui s'illustrent dans les matières scientifiques.

"Le pays place beaucoup d'espoir en vous avec vos formations poussées. D'ici quelques temps, nous pourrons avoir les mêmes infrastructures universitaires dans le cadre de la recherche-développement sur plusieurs filières. L'OCP représente ce que le Sénégal aurait dû faire depuis très longtemps", a-t-il dit.