Togo: La douane accélère les réformes et la digitalisation

Maillon essentiel de l'Office togolais des recettes (OTR), la douane entend se moderniser.

Selon Atta-Kakra Essien, commissaire des douanes et droits indirects, la douane est un acteur clé de la protection de la société, de la stabilité économique et de la sécurité du pays.

Par sa présence accrue aux frontières, l'institution renforce la lutte contre les trafics illicites, notamment de marchandises, de stupéfiants, d'armes et de produits dangereux. En parallèle, elle poursuit la lutte contre la fraude douanière afin de sécuriser les ressources publiques nécessaires au financement du développement.

Pour relever ces défis, des réformes se poursuivent, avec un accent sur la digitalisation des procédures, l'amélioration des systèmes de dédouanement, la gestion des risques et l'interconnexion avec les autres administrations. La coopération avec les forces de sécurité et les douanes partenaires est également renforcée, conformément aux standards de Organisation mondiale des douanes.

Ces mesures visent à améliorer l'efficacité des contrôles, réduire les délais de dédouanement et accroître la vigilance face aux flux à risque.