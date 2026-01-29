Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de 98,157 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 28 janvier 2026

28 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 28 janvier 2026, la capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunies) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 98,157 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 25 197,558 milliards FCFA contre 25 099,401 milliards FCFA la veille. A l'origine de cette embellie, il y a la capitalisation du marché des actions qui a enregistré une hausse de 102,859 milliards, passant de 13 744,057 milliards FCFA la veille à 13 846,916 milliards FCFA ce 28 janvier 2026. Quant à celle du marché des obligations, elle connait par contre une baisse de 4,702 milliards, se situant à 11 350,642 milliards FCFA contre 11 355,344 milliards FCFA la veille. La valeur totale des transactions s'est établie à 1,327 milliard FCFA contre 1,220 milliard FCFA le mardi 27 janvier 2026.

Tous les indices sont toujours en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,75% à 359,14 points contre 356,47 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,54% à 170,81 points contre 169,89 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,58% à 146,93 points contre 146,08 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, enregistre une forte progression de 1,26% à 236,02 points contre 233,09 points précédemment. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,75% à 138,30 points contre 137,27 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 935 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,36% à 46 000 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 1 660 FCFA), ETI Togo (plus 4,35% à 24 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 10 195 FCFA).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 1 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 4 450 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 2 065 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 1,38% à 3 945 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,31% à 7 550 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.