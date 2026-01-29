Cote d'Ivoire: BRVM - Hausse de 98,157 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 28 janvier 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 28 janvier 2026, la capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunies) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 98,157 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 25 197,558 milliards FCFA contre 25 099,401 milliards FCFA la veille. A l'origine de cette embellie, il y a la capitalisation du marché des actions qui a enregistré une hausse de 102,859 milliards, passant de 13 744,057 milliards FCFA la veille à 13 846,916 milliards FCFA ce 28 janvier 2026. Quant à celle du marché des obligations, elle connait par contre une baisse de 4,702 milliards, se situant à 11 350,642 milliards FCFA contre 11 355,344 milliards FCFA la veille. La valeur totale des transactions s'est établie à 1,327 milliard FCFA contre 1,220 milliard FCFA le mardi 27 janvier 2026.

Tous les indices sont toujours en vert. L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,75% à 359,14 points contre 356,47 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,54% à 170,81 points contre 169,89 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a gagné 0,58% à 146,93 points contre 146,08 points la veille. Quant à l'indice BRVM Principal, enregistre une forte progression de 1,26% à 236,02 points contre 233,09 points précédemment. Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,75% à 138,30 points contre 137,27 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 935 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,36% à 46 000 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 4,40% à 1 660 FCFA), ETI Togo (plus 4,35% à 24 FCFA) et SMB Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 10 195 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,60% à 1 500 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,98% à 4 450 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 2 065 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 1,38% à 3 945 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,31% à 7 550 FCFA).