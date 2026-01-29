Afrique: Une randonnée pédestre du lycée technique de Thiès pour célébrer les valeurs olympiques

Thiès — Le lycée technique François Xavier Ndione de Thiès, a organisé une randonnée pédestre, mercredi, pour promouvoir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, la première compétition olympique que le continent africain va abriter.

Le randonneurs, partis du lycée technique dans la périphérie nord de Thiès, les randonneurs ont rejoint l'Inspection d'académie, au centre-ville, après être passés par le rond-point Nguinth, pour bifurquer aux environs de la Promenade des Thiéssois.

En plus de pensionnaires du lycée technique, des éléments de l'armée de l'air et des membres d'organisations sportives, comme le club de randonnée de Thiès et le club de gymnastique se sont joints à cette randonnée pédestre, portant sur le thème "Jeux olympiques de la jeunesse".

"Bouger, c'est choisir la vie", "Le sport universel", "Une jeunesse active vaut 1.000 discours", "Je marche, donc je m'engage", sont quelques uns des slogans mis en avant par les participants tout au long de leur parcours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer les valeurs de réussite et de travail véhiculées par les Jeux Olympiques", a dit le proviseur du lycée technique de Thiès, Souleymane Touré.

Selon M. Touré, l'établissement est engagé dans les Jeux olympiques depuis le départ et compte "y travailler jusqu'à la fin de l'événement, pour avoir les résultats escomptés, pour ces valeurs qui sont véhiculées par les JOJ".

Pour lui, cette randonnée était aussi une occasion de faire connaître l'établissement qu'il dirige.

"Nous avons assisté à une randonnée pédestre bien inscrite dans les activités du lycée technique, que nous encourageons et que nous magnifions", s'est réjoui pour sa part l'inspecteur d'académie de Thiès Gana Sène.

Il a tenu à rappeler que "l'éducation et la formation ne se résument pas [aux activités menées] entre les quatre murs. L'éducation et la formation de nos enfants doivent être globales et cette activité entre bien dans ce cadre".

Cette randonnée intervient dans un contexte de refondation du système éducatif sénégalais, dont l'ambition est d'accorder une "place importante" aux valeurs olympiques, lesquelles devront être incarnées par les élèves, les enseignants et les formateurs, a ajouté l'inspecteur d'académie.

Il a relevé que le capital humain de qualité est un axe prioritaire dans la "Vision Sénégal 2050", le nouveau référentiel des politiques publiques.

M. Sène a saisi l'occasion pour relever que l'équipe nationale de football a montré "une belle leçon de vie", lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025), à travers des valeurs que "nous nous devons porter et faire porter à notre jeunesse".

A la fin de la randonnée pédestre, il a annoncé la visite à Thiès du ministre de l'Education nationale qui sera dans la région, pour lancer la Semaine nationale de l'école de base, prévue le 2 février.