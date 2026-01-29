Afrique: Basket/Qualifications coupe mondial 2027 - Le stadium Marius Ndiaye dame le pion à Dakar Arena

29 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par O.D

La 2ème des qualifications de la Coupe du monde 2027 se tiendra du 26 février au 1er mars, au stadium Marius Ndiaye. Logés dans le groupe B avec la RD Congo, la Côte d'Ivoire et Madagascar, les Lions du Sénégal affrontent les Éléphants le 26 février à partir de 21 heures.

« La location de Dakar Arena est excessive pour la Fédération de basket. C'est 500 000 francs par séance d'entraînement. A cela, il faut ajouter la question de la mobilité. De ce fait, je réfléchis si la fenêtre de février ne se jouera pas à Marius Ndiaye », disait Me Babacar Ndiaye sur la Télévision Futur Media (TFM, privée).

Et c'est Marius Ndiaye qui a été finalement confirmé. Les experts de la FIBA ont déjà prospecté l'infrastructure. La Fédération sénégalaise de basketball a lancé les travaux de réfection depuis quelques jours. La salle a été réfectionnée en décembre 2024 par la Ville de Dakar, lors de la Women's Basketball League Africa. Donc, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, si ce n'est trouvé un parquet aux normes.

Ce groupe B est relevé car les équipes ont pris part au dernier Afrobasket. Le Sénégal a fini 3ème, alors que la Côte d'Ivoire, la RD Congo et Madagascar se sont classés respectivement aux 7ème, 11ème et 14ème places, rappelle-t-on.

Lions et Éléphants étaient dans le groupe D lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2019.

Le Sénégal avait perdu la manche aller (67-60) à Maputo, avant de prendre sa revanche à Dakar (66-61).

À noter que les deux équipes se sont croisées en amical en juillet dernier en Espagne et le Sénégal s'était imposé devant la Côte d'Ivoire (96-92).

Madagascar sera le 2ème adversaire du Sénégal dans cette fenêtre. Ce sera la première rencontre officielle, 14 ans après. En 2011, le Sénégal avait surclassé Madagascar (92-75) en 8ème de finale de l'Afrobasket masculin. Toutefois, il faut rappeler que les Ankoay ont battu, en août dernier, les Lions (68-67), en amical, dans le cadre de la préparation de l'Afrobasket masculin.

La RD Congo avait battu le Sénégal en aller et retour (62-57, 72-60), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Les « Lions » avaient toutefois validé leur ticket pour le 2ème tour en terminant 3ème du groupe D.

PROGRAMME

Stadium Marius Ndiaye

Jeudi 26 février 2026

18h00 RD Congo - Madagascar

21h00 Sénégal - Côte d'Ivoire

Samedi 28 février 2026

18h00 Côte d'Ivoire - RD Congo

21h00 Madagascar - Sénégal

Dimanche 1er mars 2026

18h00 Madagascar - Côte d'Ivoire

21h00 Sénégal - RD Congo

