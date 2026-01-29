Afrique: Basket/Qualifications coupe mondial 2027 - Le stadium Marius Ndiaye dame le pion à Dakar Arena

La 2ème des qualifications de la Coupe du monde 2027 se tiendra du 26 février au 1er mars, au stadium Marius Ndiaye. Logés dans le groupe B avec la RD Congo, la Côte d'Ivoire et Madagascar, les Lions du Sénégal affrontent les Éléphants le 26 février à partir de 21 heures.

« La location de Dakar Arena est excessive pour la Fédération de basket. C'est 500 000 francs par séance d'entraînement. A cela, il faut ajouter la question de la mobilité. De ce fait, je réfléchis si la fenêtre de février ne se jouera pas à Marius Ndiaye », disait Me Babacar Ndiaye sur la Télévision Futur Media (TFM, privée).

Et c'est Marius Ndiaye qui a été finalement confirmé. Les experts de la FIBA ont déjà prospecté l'infrastructure. La Fédération sénégalaise de basketball a lancé les travaux de réfection depuis quelques jours. La salle a été réfectionnée en décembre 2024 par la Ville de Dakar, lors de la Women's Basketball League Africa. Donc, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, si ce n'est trouvé un parquet aux normes.

Ce groupe B est relevé car les équipes ont pris part au dernier Afrobasket. Le Sénégal a fini 3ème, alors que la Côte d'Ivoire, la RD Congo et Madagascar se sont classés respectivement aux 7ème, 11ème et 14ème places, rappelle-t-on.

Lions et Éléphants étaient dans le groupe D lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2019.

Le Sénégal avait perdu la manche aller (67-60) à Maputo, avant de prendre sa revanche à Dakar (66-61).

À noter que les deux équipes se sont croisées en amical en juillet dernier en Espagne et le Sénégal s'était imposé devant la Côte d'Ivoire (96-92).

Madagascar sera le 2ème adversaire du Sénégal dans cette fenêtre. Ce sera la première rencontre officielle, 14 ans après. En 2011, le Sénégal avait surclassé Madagascar (92-75) en 8ème de finale de l'Afrobasket masculin. Toutefois, il faut rappeler que les Ankoay ont battu, en août dernier, les Lions (68-67), en amical, dans le cadre de la préparation de l'Afrobasket masculin.

La RD Congo avait battu le Sénégal en aller et retour (62-57, 72-60), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Les « Lions » avaient toutefois validé leur ticket pour le 2ème tour en terminant 3ème du groupe D.

PROGRAMME

Stadium Marius Ndiaye

Jeudi 26 février 2026

18h00 RD Congo - Madagascar

21h00 Sénégal - Côte d'Ivoire

Samedi 28 février 2026

18h00 Côte d'Ivoire - RD Congo

21h00 Madagascar - Sénégal

Dimanche 1er mars 2026

18h00 Madagascar - Côte d'Ivoire

21h00 Sénégal - RD Congo