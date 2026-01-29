La finale chaotique de la 35ème édition de la coupe d'Afrique des nations remportée avec brio par les Lions du Sénégal devant ceux de l'Atlas se poursuit devant les tribunaux. Le jury disciplinaire qui a entendu hier, mardi 27 janvier 2026, la Fédération sénégalaise, notamment son Secrétaire général en compagnie de l'avocat Me Seydou Diagne, le sélectionneur Pape Thiaw, les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr, a décidé de rendre son verdict dans les prochaines 48 heures. C'est l'information qui a été livrée par la FSF dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien. Par la meme occasion, le site Onzemondial.com informe que la Fifa s'est démarquée.

Les prolongations de la finale de la 35ème édition de la coupe d'Afrique des nations se poursuivent au sein de la Confédération africaine de football.

Si Monsieur Olivier Safari, président de la Commission des arbitres de la CAF a, lui, décidé, paradoxalement, de condamner le gardien Edouard Mendy et blanchir les ramasseurs de balle, Hakimi et Saibari dans l'affaire dite des « Serviettesgate » (voir par ailleurs), le jury disciplinaire qui a entendu hier, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de différer son verdict.

C'est ce qu'informe la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a comparu hier, mardi 27 janvier 2026 devant le Jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF).

Cette audition, rappelle-t-on, intervient à la suite des réserves formulées par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) après la finale de la CAN 2025 disputée au Maroc.

Selon le communiqué publié par la FSF, la procédure découle à la fois des rapports des officiels du match et des réclamations déposées par la partie marocaine. La CAF a donc convoqué les représentants du football sénégalais afin d'examiner les faits et de garantir le respect des règlements en vigueur.

Me Seydou Diagne, avocat de la FSF

Selon toujours l'édit fédéral, la Fédération sénégalaise de football, représentée par son Secrétaire général, Abdoulaye Saydou Sow s'est présentée à l'audience assistée juridiquement par Maître Seydou Diagne, avocat connu dans le milieu sportif. Il est par ailleurs, président de la Commission électorale de la FSF et a dirigé les dernières élections contestées par Mady Toure qui a d'ailleurs saisi le Tribunal arbitral des sports (TAS).

Cette défense s'inscrit dans la volonté de la FSF de faire toute la lumière sur les accusations portées par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et de préserver l'image du football sénégalais.

Pape Bouna Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye auditionnés

Le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw, accompagné des internationaux Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont également été entendu par le Jury disciplinaire. Les trois hommes ont présenté leurs moyens de défense et répondu aux questions relatives aux incidents évoqués dans le rapport final du match. Le technicien sénégalais avait déjà annoncé, à qui voulait l'entendre qu'il n'a jamais refusé de continuer à jouer. Au contraire, il a plutôt essayer de protéger ses joueurs en leur demandant de rejoindre les vestiaires pour des raisons de sécurité.

Verdict attendu sous 48 heures

À l'issue de cette comparution, l'instance disciplinaire de la CAF a mis l'affaire en délibéré. La décision officielle sera communiquée dans un délai de 48 heures, conformément au calendrier fixé par la Présidente du Jury. Le Sénégal attend désormais sereinement le verdict, espérant que la vérité sportive prévaudra.

A noter que chaque partie qui se sentira léser peut interjeter appel au niveau du jury d'appel de la CAF. Si elle n'obtient pas gain de cause, elle pourra saisir le Tribunal arbitral des Sports (TAS). La procédure prendra fin au niveau de la cour fédérale suisse.

La Fifa se démarque

Selon Onzemondial, alors que le Sénégal attend avec appréhension la décision de la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) après la finale chaotique de la CAN 2025, la FIFA a déjà clarifié sa position : aucune sanction mondiale ne sera appliquée, et la participation des Lions de la Teranga à la prochaine Coupe du monde n'est pas menacée.