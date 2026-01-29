Madagascar: Clémence Raharinirina - 75 milliards d'ariary pour renforcer les infrastructures

La gouverneure de la région Analamanga, Clémence Raharinirina, a expliqué que, « conformément à ses prérogatives de conseillère, la ville d'Antananarivo devrait voir intégrée dans son budget cette année 2026 la moitié du financement prévu par la CUA », soit 75 milliards d'ariary. Elle a précisé que « selon les estimations de la région, cette prévision est équivalente aux besoins de la commune ».

Face à la montée des eaux à Ivato, des équipes ont été déployées pour intervenir rapidement. « Des motopompes ont été envoyées pour évacuer l'eau et prévenir les inondations », a-t-elle expliqué. Parallèlement, la région s'apprête à lancer des travaux d'infrastructures et à renforcer l'approvisionnement en eau potable.

Travaux de rénovation

La cheffe de la Région d'Analamanga a fait une exception pour certaines priorités « la construction des EPP du VIe arrondissement est confiée à la région, tandis que les lycées restent de sa compétence, suite aux demandes des populations ».

Elle a insisté sur le fait que « de nombreux travaux attendent la région Analamanga et nous sommes pleinement mobilisés pour les réaliser ». Selon elle, « il est inacceptable de négliger les besoins des populations ou de laisser des considérations politiques influencer nos décisions ».

Elle a souligné que « l'intérêt des habitants prime toujours, quelle que soit l'orientation politique des communes ». Dans le cadre du renforcement de la coopération entre la région Analamanga et la commune d'Ivato, Clémence Raharinirina a remis plusieurs équipements pour poursuivre les travaux de rénovation de la mairie, notamment du ciment. Des engins et des camions pour l'enlèvement des déchets ont également été fournis, ainsi que des kits alimentaires pour les personnes démunies.