Sénégal: Ndeye Yacine Lo - Une entrepreneure qui marche sur les traces de l'audace

Ndéye Yacine Lo a transformé un complexe vécu depuis l'enfance en opportunité de business. À travers le Complexe Fadelya, elle propose des chaussures grandes tailles « made in Sénégal », valorisant le savoir-faire local et répondant à un besoin longtemps ignoré.

La jeune femme est naturellement coquette. Dans la vie de tous les jours, la chargée de recrutement et Développement RH aime se pomponner de la tête aux pieds. Mais ce n'est pas toujours évident pour Ndeye Yacine Lo de trouver chaussures à son pied. Cet élément central qui complète son look du quotidien est devenu un casse-tête de taille pour la jeune femme aux allures de mannequin. « Je chausse du 42 fort et j'ai toujours eu du mal à trouver des chaussures depuis ma tendre jeunesse », a-t-elle fait savoir.

Un autre souci va également lui mettre le pied à l'étrier et la faire avancer dans son idée de business. « Après le bac et même à l'étranger, j'ai toujours eu du mal à trouver ma pointure. Et contrairement à ce que je pensais, la grossesse peut réellement faire gagner une pointure chez certaines femmes. Je suis passé de la pointure 42 à 44», confie-t-elle d'un rire jaune.

La trentenaire va donc s'inspirer de ses malencontreuses expériences pour fonder son entreprise. Un pas après l'autre, elle dessine sa marque spécialisée dans la vente de chaussures made in Sénégal spécialiste en grande taille de 35 à 45. « La marque est née en 2022. Elle met en avant le savoir-faire et l'expertise locale », a fait savoir la fondatrice du Complexe Fadelya. A l'en croire, la production se fait lentement mais sûrement. « Nous ne sommes pas en mode usine pour le moment.

C'est pourquoi plusieurs commandes se font dans un délai de 4 à 7 jours », a expliqué Ndeye Yacine Lo. Et les tarifs pour les chaussures varient de 13000Fcfa à 30000Fcfa.Une manne financière considérable pour cette férue d'entreprenariat.

Une longue passion pour l'entreprenariat

Ndéye Yacine Lo est chargée de recrutement et Développement RH dans une entreprise de la place. Mais cela ne l'a jamais empêché de vivre sa passion pour l'entreprenariat. « J'ai commencé à entreprendre en 2021 avec la vente de produits cosmétiques », a expliqué l'entrepreneure. Un an plus tard, elle va créer le complexe Fadelya. Cette marque spécialisée en chaussure grandes tailles ne se limite pas seulement à ces articles. « Les difficultés restent nombreuses et variées et le pouvoir d'achat est très faible.

C'est ce qui nous a poussé à nous réinventer sous une autre forme cumulant vêtements et chaussures. Nous vendons des habits pour homme et pour femme compris entre 10000Fcfa et 80000Fcfa », a expliqué Mme Sambe. Ndéye Yacine Lo ne veut pas s'arrêter à ces deux domaines. L'entrepreneure vise une évolution complète qui touchera tous les domaines de la mode et de la beauté. « C'est un projet de complexe qui répondra sûrement à son nom dans les années à venir en touchant les produits cosmétiques, les sacs, les accessoires... »,ambitionne celle qui a des projets XXL.