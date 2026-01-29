Afrique: Challenge App Afrique 2026 - Une dixième édition pour un monde plus propre!

RFI et France 24 lancent la dixième édition du Challenge App Afrique, avec pour thème: « Le numérique au service d'un monde propre ». Ce concours sera porté par les émissions C'est pas du vent (RFI) et Tech24 (France 24).

La transition vers un modèle de développement respectueux de l'environnement est un enjeu fondamental. La gestion des ressources et des déchets, essentielle pour la santé humaine et la préservation des écosystèmes, nécessite l'adoption de modes de consommation, de production et de transformation responsables afin de bâtir un avenir durable.

Malgré un dynamisme croissant, de nombreuses régions, dont celles du continent africain, font face à des défis environnementaux majeurs causant des répercussions graves sur les populations. La lutte contre la pollution et une meilleure gestion des déchets terrestres, maritimes, domestiques et industriels sont devenues des priorités urgentes pour garantir la propreté et la résilience du continent.

Face à ces défis persistants, la dixième édition du Challenge App Afrique a pour ambition de stimuler le développement de solutions numériques innovantes visant à proposer de nouveaux modèles durables pour un monde propre, aligné sur les objectifs de développement durable (ODD) 12 et 14 des Nations unies (ODD 12 : établir des modes de consommation et de production durables, ODD 14 : conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable).

Un projet numérique innovant, pertinent et à fort potentiel...

À travers ce concours, RFI et France 24 s'engagent dans le développement d'applications numériques innovantes au service de l'économie circulaire, de la gestion des déchets et de la conservation des milieux naturels, qu'ils soient aquatiques ou terrestres.

Ce challenge s'adresse à tous les entrepreneurs et entrepreneuses africains francophones. Pour y participer, il suffit de proposer un projet numérique innovant, pertinent et à fort potentiel de développement basé sur les ODD 12 et 14 en lien avec le thème de l'édition. Les candidatures s'ouvrent aujourd'hui, et ce jusqu'au 28 février 2026 sur le site du Challenge App Afrique. Un jury composé d'experts de l'environnement et de l'innovation désignera le lauréat ou la lauréate de cette dixième édition. Le projet vainqueur sera connu au printemps prochain et remportera une dotation de 5 000 euros.

Découvrez-en plus en vous rendant sur le site appafrique.rfi.fr et inscrivez-vous dès maintenant pour tenter de remporter le Challenge App Afrique 2026 !