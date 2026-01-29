Bénin: Les défenseurs des droits humains interpellent les autorités à deux mois de la présidentielle

Amnesty International Bénin, en partenariat avec une quinzaine d'organisations de la société civile, a élaboré un manifeste invitant tous les candidats aux élections générales de 2026 à s'engager fermement à respecter et à protéger les droits humains. Le document, présenté mercredi 28 janvier à Cotonou, dresse des constats assortis de recommandations.

L'ONG demande notamment la garantie de la liberté de réunion et de manifestation, la fin des détentions arbitraires, l'accélération des procédures judiciaires, la lutte contre les discriminations.

Selon Dieudonné Dangbéto, directeur d'Amnesty International Bénin, l'espace civique connaît aujourd'hui un rétrécissement. Pour étayer ses propos, le défenseur des droits humains évoque notamment des « vagues d'arrestations, la suspension de médias, la surpopulation carcérale, la détention arbitraire de personnalités politiques d'opposition ainsi que les interdictions des droits de grève et de manifestation ».

À partir de ce constat, il suggère que « les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifiques soient garanties, que les conditions de détention soient plus humaines et que des enquêtes soient lancées sur les allégations de torture et de mauvais traitements ». Concernant la surpopulation carcérale et les conditions de détention, il préconise que la détention provisoire ne soit utilisée qu'en dernier recours.

Le document s'intéresse par ailleurs au code numérique et propose la révision d'un article qui criminalise les fausses informations et le harcèlement par le biais d'une communication électronique. Une criminalisation des comportements en ligne qui a valu à des activistes d'être mis en examen par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

« Un article qui fragilise la liberté de la presse, qui a fortement reculé et qui restreint indûment le droit à la liberté d'expression », observe Emmanuel Lokonon, de l'association des blogueurs béninois.

L'ONG et ses partenaires annoncent que les 109 députés recevront un exemplaire du manifeste, tout comme les candidats à l'élection présidentielle. Ils souhaitent qu'ils en fassent une priorité.