Afrique: Est de la RDC - Félix Tshisekedi reçoit les facilitateurs de l'Union africaine

La situation à l'est de la RDC sera au coeur d'un entretien entre les facilitateurs de l'Union africaine (UA) et le président congolais. Félix Tshisekedi reçoit, jeudi 29 janvier 2026, ce panel composé de cinq anciens chefs d'État du continent, chargés par l'UA d'accompagner les différents processus de paix (Washington, Doha). C'est la première fois que le président Tshisekedi reçoit officiellement ce groupe des facilitateurs.

Jusqu'ici, officiellement, Félix Tshisekedi n'avait rencontré que certains de ces membres en tête-à-tête, comme le Nigérian Olesegun Obasanjo ou encore le Kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier, qui n'était pour autant pas présent, avait été en charge d'un ancien processus de paix, celui des discussions avec les groupes armés. Il s'agissait du processus dit de Nairobi.

La Centrafricaine Catherine Samba-Panza et l'Éthiopienne Sahle-Work Zéoudé s'étaient, elles, déjà rendues à Kinshasa dans la cadre de leur mission en juillet 2025. Elles avaient alors été reçues par la Première ministre, Judith Suminwa.

Tout ce groupe est encadré, si l'on peut dire, par la médiation togolaise, représentée lors de la rencontre par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Yackoley Kokou Johnson.

L'entretien avec le président congolais a commencé vers midi, à la cité de l'Union africaine, l'un des bureaux du chef de l'État. Un dîner doit aussi avoir lieu le soir avec toute l'équipe de la médiation. Mais aucune autre rencontre n'est normalement prévue pour les facilitateurs. Il faut dire que leur agenda est serré. La médiation repart dès jeudi soir, par un vol spécial direction Kigali, au Rwanda, avant de se rendre à Gitega, au Burundi.

La mission de cette médiation ? Faire des propositions à l'Union africaine, visant à désamorcer les tensions dans l'est du pays. Des propositions attendues pour le prochain sommet de l'organisation qui doit se dérouler, mi-février, à Addis-Abeba.