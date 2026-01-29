Afrique: Est de la RDC - Félix Tshisekedi reçoit les facilitateurs de l'Union africaine

29 Janvier 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

La situation à l'est de la RDC sera au coeur d'un entretien entre les facilitateurs de l'Union africaine (UA) et le président congolais. Félix Tshisekedi reçoit, jeudi 29 janvier 2026, ce panel composé de cinq anciens chefs d'État du continent, chargés par l'UA d'accompagner les différents processus de paix (Washington, Doha). C'est la première fois que le président Tshisekedi reçoit officiellement ce groupe des facilitateurs.

Jusqu'ici, officiellement, Félix Tshisekedi n'avait rencontré que certains de ces membres en tête-à-tête, comme le Nigérian Olesegun Obasanjo ou encore le Kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier, qui n'était pour autant pas présent, avait été en charge d'un ancien processus de paix, celui des discussions avec les groupes armés. Il s'agissait du processus dit de Nairobi.

La Centrafricaine Catherine Samba-Panza et l'Éthiopienne Sahle-Work Zéoudé s'étaient, elles, déjà rendues à Kinshasa dans la cadre de leur mission en juillet 2025. Elles avaient alors été reçues par la Première ministre, Judith Suminwa.

Tout ce groupe est encadré, si l'on peut dire, par la médiation togolaise, représentée lors de la rencontre par le ministre délégué aux Affaires étrangères, Yackoley Kokou Johnson.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'entretien avec le président congolais a commencé vers midi, à la cité de l'Union africaine, l'un des bureaux du chef de l'État. Un dîner doit aussi avoir lieu le soir avec toute l'équipe de la médiation. Mais aucune autre rencontre n'est normalement prévue pour les facilitateurs. Il faut dire que leur agenda est serré. La médiation repart dès jeudi soir, par un vol spécial direction Kigali, au Rwanda, avant de se rendre à Gitega, au Burundi.

La mission de cette médiation ? Faire des propositions à l'Union africaine, visant à désamorcer les tensions dans l'est du pays. Des propositions attendues pour le prochain sommet de l'organisation qui doit se dérouler, mi-février, à Addis-Abeba.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.