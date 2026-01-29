Madagascar: Conseil des ministres - 827 nouvelles nominations en trois mois

La machine gouvernementale accélère. Lors du Conseil des ministres du mardi 27 janvier, 37 nouvelles nominations aux hauts emplois de l'État ont été actées, confirmant la dynamique de recomposition rapide de l'administration.

En trois mois seulement depuis leur arrivée au pouvoir, les dirigeants militaires ont déjà procédé à 827 nominations au sein de l'administration. Une cadence inédite, symbole d'une reprise en main méthodique de l'État.

À la Présidence, un poste stratégique change de main. Jean Alfred Rakotomaronirina est nommé directeur du Fonds souverain. Général de brigade aérienne en retraite, il prend la tête de cet organisme financier chargé de la gestion des capitaux levés par l'État malgache, un levier clé pour la politique économique et les futurs investissements publics.

Sur le front diplomatique, un changement majeur s'opère à Pékin. Richard Lalaina Randrianomenjanahary est nommé ambassadeur de Madagascar en Chine, en remplacement de Jean-Louis Robinson, limogé en novembre dernier. Un poste hautement stratégique au regard du poids politique et économique de la Chine dans les équilibres régionaux et internationaux de Madagascar.

Au ministère d'État en charge de la Refondation, dirigé par Hanitra Razafimanantsoa, la structuration territoriale s'accélère. Les 13 directeurs régionaux de ce nouveau département ont été officiellement nommés lors du même Conseil des ministres.

Ils seront déployés dans les régions d'Itasy, Bongolava, Sava, Atsinanana, Analanjirofo, Boeny, Sofia, Melaky, Amoron'i Mania, Atsimo Atsinanana et Vatovavy, afin de renforcer le pilotage opérationnel du processus de refondation déjà engagé.

Dans les semaines à venir, le ministère de la Refondation placera les concertations communautaires au coeur de son agenda, avec l'ambition d'ancrer le processus dans les territoires et de transformer la refondation en dynamique concrète, visible et structurée sur l'ensemble du pays.