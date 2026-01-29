Egypte: Le pays lance le marché des produits dérivés avec la première licence EGX Futures

L'Autorité de régulation financière a accordé à l'Egyptian Exchange sa première licence pour négocier des contrats à terme liés à des titres cotés localement, marquant ainsi le lancement officiel du marché égyptien des produits financiers dérivés.

Le déploiement se fera en quatre phases. La première phase débutera en mars avec des contrats à terme basés sur l'indice EGX30. La deuxième phase introduira des contrats à terme sur l'indice EGX70, suivis par des contrats à terme sur des actions individuelles au cours de la troisième phase. La dernière phase ajoutera des contrats d'options sur les actions et les indices.

La FRA a déclaré que cette initiative s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à moderniser les marchés de capitaux égyptiens, à élargir la gamme d'instruments d'investissement et à améliorer les outils de gestion des risques pour les investisseurs.

Les produits dérivés permettent aux investisseurs de couvrir les risques ou de s'exposer aux mouvements du marché sans posséder directement l'actif sous-jacent. Les contrats à terme et les options figurent parmi les contrats les plus utilisés sur les marchés mondiaux.

Grâce à ce lancement, l'Égypte fait partie d'un groupe croissant de marchés émergents du Moyen-Orient et d'Afrique qui développent le commerce de produits dérivés sur place.

Points clés à retenir

L'introduction de la négociation de contrats à terme marque un changement structurel pour les marchés de capitaux égyptiens. Jusqu'à présent, les investisseurs disposaient d'outils limités pour gérer le risque de marché, en s'appuyant principalement sur les actions au comptant. Les contrats à terme sur les principaux indices permettront aux gestionnaires de portefeuille de couvrir leur exposition pendant les périodes de volatilité. L'approche progressive est un signe de prudence réglementaire.

En commençant par les contrats à terme sur indices, on limite les risques pendant que l'on teste l'infrastructure du marché, les systèmes de compensation et la formation des investisseurs. L'extension ultérieure à des contrats à terme et à des options portant sur une seule action augmentera la liquidité, mais aussi la complexité. Le marché égyptien des actions a connu de fortes fluctuations ces dernières années, sous l'effet des dévaluations monétaires, de l'inflation et de l'évolution des flux de capitaux étrangers.

Les produits dérivés pourraient contribuer à stabiliser les échanges en permettant aux investisseurs locaux et étrangers de gérer plus efficacement les risques de baisse. Pour la bourse, les produits dérivés peuvent augmenter le volume des transactions et attirer les investisseurs institutionnels. Le défi sera celui de la supervision. Les produits dérivés amplifient l'effet de levier et les pertes s'ils sont mal utilisés. Le succès dépendra des règles de marge, de la transparence et de mécanismes de compensation solides.

S'il est bien exécuté, le marché des produits dérivés pourrait rendre EGX plus compétitif au niveau régional et aligner l'Égypte plus étroitement sur les normes du marché mondial.