Zimbabwe: Pfuma Fund REIT s'inscrit sur le VFEX avec un portefeuille de biens immobiliers commerciaux en USD

Pfuma Fund REIT devrait être cotée à la Victoria Falls Stock Exchange le 4 février 2026, permettant ainsi aux investisseurs d'accéder au secteur de l'immobilier commercial du Zimbabwe par le biais d'un véhicule libellé en dollars américains.

Le fonds d'investissement immobilier a ouvert ses portes aux souscriptions le 11 décembre 2025, l'offre étant clôturée le 23 janvier 2026. L'investissement minimum est de 100 USD, ce qui équivaut à 1 000 unités au prix de 0,10 USD chacune.

Le portefeuille initial de la FPI est évalué à 22,1 millions USD et se compose d'immeubles commerciaux générateurs de revenus, loués en dollars américains. Les principaux locataires sont TM Pick n Pay, Simbisa Brands, DisPharm, Bhola, Revo et TV Sales & Home. Le fonds prévoit des rendements locatifs bruts compris entre 7 et 8 %, selon son prospectus.

Les principaux actifs comprennent Hogerty Hill Centre, qui dessert la banlieue nord de Harare, et Chegutu Retail Centre, qui est entièrement loué et dont les magasins piliers sont Revo et Gain Cash & Carry. Chegutu devrait offrir un rendement brut d'environ 10 %.

Pfuma Fund prévoit d'élargir son portefeuille en 2026 par de nouvelles acquisitions et de nouveaux développements. La FPI a l'intention de distribuer au moins 80 % de son revenu net sous forme de dividendes trimestriels en USD, en visant un rendement annuel d'environ 5 %.

Points clés à retenir

La cotation du fonds Pfuma souligne le rôle croissant de la Victoria Falls Stock Exchange en tant que plateforme pour les actifs libellés en USD au Zimbabwe. Depuis son lancement, la VFEX s'est positionnée comme une alternative au marché en monnaie locale, offrant des transactions en devises étrangères, une tarification plus claire et un plus grand attrait pour les investisseurs étrangers et institutionnels.

L'immobilier de détail reste l'un des segments immobiliers les plus résistants au Zimbabwe, soutenu par des baux en dollars américains et une forte demande de la part des locataires dans des lieux très fréquentés. Les ancres telles que les supermarchés et les restaurants à service rapide fournissent des flux de trésorerie plus prévisibles que les actifs de bureaux ou résidentiels.

La structure de la FPI est également importante. La distribution obligatoire des revenus et un cadre fiscal défini facilitent l'évaluation du véhicule pour les investisseurs axés sur le rendement. Bien que le rendement en dividendes visé d'environ 5 % soit modeste par rapport à certains risques des marchés frontières, il reflète l'importance accordée à la stabilité plutôt qu'à l'effet de levier.

L'augmentation de capital prévue par le fonds Pfuma et les projets de développement pré-loués témoignent de la confiance dans la demande d'espaces commerciaux formels. De manière plus générale, la cotation ajoute de la profondeur à la VFEX et renforce sa stratégie visant à attirer des cotations d'immobilier commercial et de ressources naturelles dont le prix est fixé en dollars américains.