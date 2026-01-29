Kenya: Le pays cherche à lever 825 millions de dollars grâce à la vente des parts d'une société de gazoducs

Le gouvernement kenyan a lancé la vente d'une participation de 65 % dans la Kenya Pipeline Company, mettant en place ce qui devrait être la plus grande offre publique initiale d'Afrique de l'Est en monnaie locale.

L'offre vise à lever environ 106,3 milliards de shillings kenyans, soit environ 825 millions de dollars, dans le cadre du plan du président William Ruto visant à réduire la participation de l'État dans les entreprises publiques. Cette initiative fait suite à des efforts de privatisation antérieurs, notamment la cotation partielle de Safaricom.

Le prix des actions a été fixé à 9 shillings l'unité. La période de souscription s'étend jusqu'au 19 février, et la négociation devrait commencer le 9 mars sur le Nairobi Securities Exchange.

L'allocation réserve 15 % des actions aux sociétés de commercialisation du pétrole et 5 % aux employés. Les actions restantes sont réparties équitablement entre les investisseurs locaux, les institutions locales, les investisseurs d'Afrique de l'Est et les investisseurs étrangers. Le gouvernement conservera une participation de 35 %.

La Faida Investment Bank agit en tant que conseiller principal pour la transaction.

Kenya Pipeline exploite des oléoducs, des installations de stockage et des infrastructures de distribution reliant le port de Mombasa à Nairobi et aux marchés intérieurs, ce qui lui confère une place centrale dans l'approvisionnement énergétique régional.

Points clés à retenir

L'introduction en bourse de Kenya Pipeline est un test majeur de la volonté du Kenya d'approfondir les marchés de capitaux et de réduire le rôle de l'État dans les actifs commerciaux. En termes de shillings, l'offre devrait dépasser l'introduction en bourse de Safaricom en 2008, reflétant à la fois l'ampleur de l'actif et les besoins de financement du gouvernement.

Contrairement à Safaricom, qui était orientée vers le consommateur, Kenya Pipeline est une entreprise d'infrastructure stratégique avec des flux de trésorerie stables liés à la demande de carburant. Ce profil peut intéresser les fonds de pension, les assureurs et les investisseurs axés sur l'énergie qui recherchent des rendements prévisibles plutôt que la croissance.

La structure de l'offre indique un équilibre entre la participation nationale et les capitaux étrangers. Le fait de réserver des actions aux négociants en pétrole et aux employés vise à ancrer l'actionnariat, tandis qu'une répartition égale entre les différentes catégories d'investisseurs limite le risque de concentration. En dollars, l'opération sera encore inférieure au record de Safaricom en raison de la dépréciation du shilling.

Malgré cela, une cotation réussie augmenterait la liquidité du Nairobi Securities Exchange et constituerait une référence pour les privatisations futures. Un échec, en revanche, soulèverait des questions sur la profondeur du marché, la discipline en matière d'évaluation et l'appétit des investisseurs pour les grandes offres publiques dans un contexte de taux d'intérêt élevés.