Afrique du Sud: Le JSE inscrit le Cartesian Balanced ETF sur sa liste, alors que les produits actifs gagnent du terrain

La Bourse de Johannesburg a inscrit le Cartesian EasyETFs Balanced Actively Managed ETF sur son Main Board, complétant ainsi une gamme croissante de produits d'investissement actifs sur la bourse.

Cette cotation fait suite à l'admission récente du certificat Absa Cartesian Absolute Income Actively Managed, marquant ainsi les lancements successifs de produits liés à Cartesian Capital. Ces deux cotations soulignent la présence croissante des gestionnaires d'actifs de petite et moyenne taille sur le JSE.

Le Cartesian Balanced ETF est un fonds diversifié multi-actifs qui vise une croissance du capital à long terme. Il investit dans des actifs sud-africains et mondiaux, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des instruments du marché monétaire, des titres liés à l'immobilier et des produits alternatifs. Le fonds s'adresse aux investisseurs particuliers et aux conseillers financiers et est structuré de manière à respecter le règlement 28.

Le produit Absa Cartesian Absolute Income se concentre sur des titres porteurs d'intérêts libellés en rand. Sa stratégie vise un revenu stable et une croissance du capital par le biais d'une exposition aux marchés sud-africains à revenu fixe.

Le JSE a déclaré que la demande de produits transparents et accessibles gérés activement était en hausse. Les ETF à gestion active font partie des segments de produits qui connaissent la croissance la plus rapide sur la bourse.

Avec cette nouvelle cotation, le nombre d'ETF sur le JSE est passé à 127, avec une valeur de marché combinée supérieure à 259 milliards de ZAR.

Points clés à retenir

La dernière cotation de Cartesian reflète une évolution plus large du paysage de l'investissement en Afrique du Sud. Pendant des années, la croissance des ETF sur le JSE a été principalement alimentée par des produits passifs à faible coût. Cette situation est en train de changer, car les investisseurs recherchent une plus grande flexibilité sur des marchés volatils. Les ETF à gestion active visent à combiner la transparence et la négociation intrajournalière des ETF avec la discrétion d'une gestion de fonds traditionnelle.

Cette structure séduit les investisseurs à la recherche d'une protection contre les baisses, d'une stabilité des revenus ou d'une allocation d'actifs dynamique. La clarté de la réglementation a aidé. Les réformes ont facilité la cotation et la distribution de produits actifs négociés en bourse, abaissant les barrières pour les nouveaux gestionnaires d'actifs.

Cela a permis d'élargir le choix au-delà des grands opérateurs historiques. Pour le JSE, les ETF actifs soutiennent les volumes de transactions et l'innovation des produits à un moment où l'activité des actions au comptant est sous pression. Pour les investisseurs, le risque réside dans les frais et les performances des gestionnaires.

Les stratégies actives doivent justifier des coûts plus élevés par des rendements réguliers. Si la demande se maintient, les ETF actifs pourraient devenir un segment central du marché sud-africain des fonds plutôt qu'une niche supplémentaire.